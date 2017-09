Política

http://www.teinteresa.es/politica/Hernando-PP-va-referendum-Cataluna_0_1865213760.html

Hernando (PP): "No va a haber referéndum en Cataluña porque no se va a romper la soberanía del pueblo español"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado este jueves que "no va a haber referéndum en Cataluña porque no se va a romper la soberanía del pueblo español, que corresponde a todos" al tiempo que ha señalado que "las leyes ilegales no tienen cabida en un país democrático", con lo que, a su juicio, la ley del referéndum aprobada este miércoles en el Parlament con los votos de JxSí y la CUP, supone "una aberración jurídica" "No se van a salir con la suya", ha manifestado Hernando en declaraciones a los medios tras un encuentro con empresarios en Almería, donde ha subrayado que "fuera de la ley no hay democracia" por lo que "aquellos que vulneran la ley, como pasó en el día de ayer en Cataluña, se sitúan al margen de la democracia".