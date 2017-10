Hernando (PP) responde a Aznar: "Yo confío en Rajoy, sabe lo que tiene que hacer y lo está haciendo"

Así se ha pronunciado Hernando durante su participación en Almería en un desayuno informativo organizado por Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol, en colaboración con DKV Seguros, Orange y Grupo Abades, y en el que ha sido presentado por el presidente del PP-A, Juanma Moreno.

El dirigente del PP se ha referido así a un editorial de la fundación FAES en la que se emplaza al Ejecutivo del PP a actuar ya ante el "ataque frontal" a la ley y a la democracia del presidente catalán, Carles Puigdemont, y no permanecer en la "inacción".

Hernando, que no ha querido abundar en este asunto, pese a las preguntas sobre el mismo, ha dicho que quiere ser "discreto" y que se considera "muy mayor para dar consejos a una persona que es más mayor que yo". Si bien, sí cree que se ha formulado una expresión "que no se produce" porque Rajoy "sabe lo que tiene que hacer y lo está haciendo".

"Yo confío en Rajoy, no es una persona que pierda los nervios fácilmente y eso es muy importante en unos momentos como éstos, donde se estimulan las pasiones, a veces equivocadas de la gente, y donde hay algunos oportunistas que pretenden utilizar esas pasiones, y no me refiero a Aznar, sino a otros", ha afirmado, sin precisar a quiénes.

De otro lado, sobre la posibilidad de que la situación en Cataluña unida a la posible no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 pudiera provocar un adelanto electoral nacional, Hernando ha indicado que "desde el primer día dijimos que no vamos a hacer otras elecciones, sino que queremos agotar la legislatura".

En su opinión, no existen "razones económicas" para no aprobar los PGE para 2018, sino que lo que hay son "obstáculos de oportunidad temporal ". Asimismo, el dirigente del PP ha asegurado que "las conversaciones que se están desarrollando van por buen camino", por lo que él confía en que finalmente haya presupuestos.

"Primero hay que alcanzar un acuerdo de rentas y salarios con los funcionarios y agentes sociales, que está muy avanzado, y luego buscar el momento oportuno político para que la gente pueda manifestarse fuera del ruido que genera la situación política actual", ha concluido.