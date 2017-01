Hernando (PP): diálogo no puede pasar por tragar con la destrucción de España

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado hoy que la "predisposición" de su partido a abordar peticiones de la Generalitat para Cataluña es "total", pero ha advertido de que "la condición para empezar a dialogar no puede pasar por tragar con la destrucción de España".

Rafael Hernando, la presidenta del PP Catalán, Alicia Sánchez Camacho, y el coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, han encabezado este mediodía en el Parlamento catalán la reunión del consejo de dirección del PP en el Congreso, el grupo popular en el Parlament y el comité de dirección de los populares catalanes.

En rueda de prensa posterior junto a Albiol, Hernando ha afirmado que, a pesar de la ausencia del Carles Puigdemont en la conferencia de presidentes autonómicos de ayer, la actitud del PP no ha cambiado, el diálogo "seguirá existiendo" y la "predisposición es total para hablar sobre peticiones que nos haga la Generalitat".

Pero, ha advertido, "dentro de las reivindicaciones que se pongan sobre la mesa, no puede ser que la condición que se nos presente para empezar hablar es que lo que hay que hacer es tragar con la destrucción de España y la mutilación de los derechos de los catalanes de sentirse españoles y europeos", ha dicho en alusión al referéndum sobre la independencia que pretende convocar el Govern.

"Eso está al margen de cualquier diálogo. Eso no puede plantearse, como algunos pretenden, como condición para hablar de todo lo demás. Ese no es el camino. No vamos a cambiar de posición, porque no está en disposición ni de mi grupo, el Gobierno ni nadie. Es la Constitución y hay que respetarla", ha aseverado Hernando.

Tanto Hernando como Albiol han tildado además de "esperpento" que la Generalitat "delegue en un tercero" la negociación de la financiación autonómica y se convierta en una "sucursal" del gobierno de Baleares, aunque el portavoz del PP en el Congreso ha reiterado en que la ausencia de Puigdemont en la cumbre de ayer "no perjudica al diálogo".