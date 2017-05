Hernando (PP) asegura que su partido "no tapa a nadie" y defiende que se "han recuperado 22 millones" de la corrupción

"En el PP quien la hace, la paga; quien meta la mano en la caja, tendrá que devolver el dinero", ha señalado para remarcar que, "gracias" a las reformas legislativas introducidas por el Gobierno que lidera Mariano Rajoy, se han "descubierto grandes casos de corrupción" y se han "recuperado más de 22 millones de euros" desde que se pusieron en marcha.

Durante su intervención como presidente del 13º Congreso Provincial del PP de Almería, en el que se va a reelegir como presidente provincial a Gabriel Amat, ha reprochado a los socialistas que "estén hablando ahora mucho de este tema" y les ha advertido de que "les puede salir el tiro por la culata".

"Allá ellos, ellos sabrán a quién beneficia esto aunque sé que están en primarias pero lecciones en esta materia, de nada y de nadie", ha reiterado el portavoz de los 'populares'.

En esta línea, ha afirmado que, al margen de los "300 cargos públicos investigados por corrupción" en las filas del PSOE con causas en las que ha cifrado el presunto desfalco de dinero público "en 4.300 millones de euros", los socialistas tienen a "dos expresidentes sentados en el banquillo por el mayor escándalo de corrupción de este país".

Para Hernando, hay que "estar orgullosos del PP y de lo que hacemos en este partido" pese a los "problemas de corrupción que hemos tenido y que no voy a ocultar" si bien lo ha circunscrito a "gente a la que le ha podido más la codicia que pensar en el bien común y en sus compañeros". "Somos nosotros a los que nos avergüenza con sus actos", ha apuntillado.

EN EL PSOE, "A GUANTAZO LIMPIO"

El portavoz 'popular' ha trasladado, asimismo, que "no aceptan tampoco lecciones de nadie en democracia" y ha defendido los procesos congresuales de PP "en los que los compromisarios son elegidos por las bases".

"Unos hablan muchos de primarias", ha dicho en alusión al presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, pero "hizo unas y no más. No habréis visto congresos regionales o provinciales porque no existen, los ponen a dedo desde Madrid".

Hernando también ha hecho referencia a las primarias del PSOE y ha ironizado sobre el debate a tres de los candidatos, "que parecía iba a ser --ha remarcado-- un debate de guante blanco y acabaron a guantazo limpio".

"Mejor que algunos se callen y no den lecciones, pero nosotros vamos a seguir a lo nuestro, que es construir un futuro para los ciudadanos, que por eso somos el partido que han votado mayoritariamente los españoles. España es un gran país y es aún mejor cuando gobierna el PP por que cuando gobiernan otros nos llevan a la ruina, al desastre y a la desesperación de los proyectos frustrados", ha concluido.