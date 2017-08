Hernando (PP) avisa a Sánchez que abrir la reforma constitucional sin el PP sería un error "gravísimo" como el Estatut

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, avisa al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que abrir la reforma de la Constitución sin contar con el PP sería un "gravísimo" error "equiparable" a la reforma del Estatut sin los 'populares' que, según recuerda, "derivó en una sentencia del Tribunal Constitucional" que tumbó parte de aquella ley.

"Es una insensatez", ha asegurado el dirigente 'popular' en una entrevista concedida a Europa Press, en la que subraya que ve "poco oportuno" iniciar la reforma de la Carta Magna, pero sobre todo "inviable" sin contar con el PP, porque la aprobación del texto requiere unas mayorías reforzadas en el Congreso que no se alcanzan sin el apoyo de este partido.

Hernando descalifica la propuesta de incluir la plurinacionalidad en la Constitución que ha lanzado Pedro Sánchez porque a su juicio España no es una nación de naciones. Asegura que se trata de una "aberración" jurídica y política, pero que además tampoco serviría para contentar al independentismo porque "quien quiere romper España no se va a saciar nunca con nada". "Los paños calientes desgraciadamente con algunos no valen", añade.

"Cuando uno se sitúa al borde del precipicio lo peor que puede hacer es moverse hacia el precipicio. Por desgracia, el PSOE cree que para salir del precipicio tiene que dar un paso adelante y eso es un error", ha explicado.

LA "EQUIDISTANCIA" DEBILITA EL ESTADO DE DERECHO

El portavoz parlamentario cree que introducir el término plurinacionalidad en el debate y en la solución al problema catalán es también una forma de equidistancia con el independentismo, "que lo único que hace es debilitar el Estado de Derecho, la Constitución, la soberanía nacional".

Recuerda que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvo un encuentro con Sánchez en el que abordaron el problema catalán, entre otras cosas. Preguntado si el Ejecutivo confía en tener el apoyo del PSOE en los pasos que deberá dar ante el referéndum de independencia anunciado para el uno de octubre, responde que confía en que Sánchez "imponga la razón frente al oportunismo".

"Espero que mantenga su palabra y no tenga la tentación de buscar ocurrencias, terceras vías o equidistancias que, insisto, lo único que hacen es debilitar la posición del Estado de Derecho", reitera.

Preguntado si al Gobierno le resultaría más fácil abordar este asunto con Susana Díaz al frente del PSOE, el dirigente del PP asegura que prefiere pensar que este partido tiene unas líneas políticas propias y al margen de quién lo dirija.

"Espero que (Sánchez) resuelva sus problemas de liderazgo y que no tengamos que ver que cada semana se da de baja un diputado por discrepancias con el líder", se limita a apuntar, en referencia a las dimisiones de Eduardo Madina y Antonio Trevín por discrepancias con la nueva dirección de Pedro Sánchez.

LOS 'COMUNS' TAMBIÉN PUEDEN ACABAR "DEVORADOS"

Rafael Hernando lanza también un aviso a la izquierda catalana que se aglutina en torno a Podemos y sus socios en esta comunidad y que, a su juicio, sigue teniendo un problema interno "enorme" sobre su posición ante el independentismo.

Explica que ya el PSC "se dejó contaminar" por esta corriente y por ERC y que ahora la formación morada y sus confluencias tienen que decidir "si emulan al PSC y se convierten en una formación devorada por el virus del independentismo o no".

"Espero que la izquierda que no es independentista en Cataluña tenga sentido común. Y me da igual que sea el PSOE, Podemos o que se agrupen en torno a otras formaciones: espero que recuperen el sentido común", concluye.