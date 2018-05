Hernando (PP) insta a Rivera a "pensar en España, no en encuestas" y le afea que "rompa unidad" frente a independentismo

"Le pediría un poquito más de prudencia, modestia y de lealtad al Estado y que no le pida a Rajoy que haga lo que su líder en Cataluña, Inés Arrimadas, no hace porque aquí cada uno tiene que asumir sus competencias", ha trasladado.

En rueda de prensa en Almería, Hernando ha valorado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "haya reiterado" el acuerdo y ha pedido a Ciudadanos "responsabilidad ante una situación ciertamente preocupante" y que no especule sobre cuál ha sido la utilidad de la aplicación de artículo 155 de la Constitución.

"Hay quien especula sobre si este se ha aplicado de forma dura, blanda o mediopensionista pero su aplicación se acordó con otras fuerzas políticas y ha servido, ni más ni menos, que para disolver un parlamento, intervenir una comunidad autónoma y para echar por la ventana a un gobierno golpista", ha defendido.

Hernando ha remarcado que el PP "sigue trabajando" para que la "legalidad se restaure" en Cataluña pero ha advertido de que esto pasa por respetar la Constitución y las leyes, "no por ir más allá de ellas". Así, ha subrayado que estarán "vigilantes" ante lo que haga el nuevo gobierno catalán "pero cumpliendo la ley, la Constitución y los acuerdos que hemos aprobado en eel Senado".

"Si hay alguien que no ha hecho nada en Cataluña ha sido Ciudadanos en los últimos seis meses. Gano las elecciones, tiene 35 escaños, pudo evitar que hubiese un presidente independentista porque había diez diputados que no podían votar y no movió un dedo para alcanzar un acuerdo para intentar que hubiera un presidente no independentista aunque no fuera de su formación", ha criticado.

En esta línea, ha considerado "curioso" que el partido que preside Rivera "enseguida" alcanzase un acuerdo con Podemos y con PSOE en la anterior legislatura para hacer a Patxi López presidente del Congreso "pero no se haya movido para evitar que asumiera la presidencia del Parlamente Roger Torrent".

"Yo le tengo que decir a Rivera ante esto que si quiere intervenir TV3 puede hacerlo Arrimadas desde el Parlament como cambiar las leyes educativas o presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional y, sobre todo, más respeto de él y de sus portavoces a Rajoy, a quien pide que haga el ridículo y lo sabe, al PP y al Congreso, que es donde reside la soberanía popular", ha añadido.

Hernando ha recordado, al hilo de esto, al líder de Cs que el "adversario" son los independentistas que han decidido que el presidente sea Quim Torra, "un racista, xenófobo y supremacista por lo que ha demostrado con sus escritos de verdadera vergüenza y que dicen que es un intelectual aunque no sé que tendrá en la cabeza aprovechable más allá de basura".

"Ahora que ya ha acabado San Isidro, que se ha acabado la fiesta y tiene mucho tiempo por delante, Rivera puede pedir al grupo liberal en el Parlamento europeo que condené a Torra como ya han hecho los grupos europeos de PP y de PP", ha ironizado.

ESPERA QUE SE "SUBSANE EL ERROR"

Interpelado sobre la decisión de las autoridades belgas de no entregar a España a los exconsejeros Tomi Comín, Meritxell Serret y Lluís por un defecto de forma en la orden de detención y entrega emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ha trasladado que espera que se "subsane" el error "de forma que la fiscalía belga pueda cambiar de opinión como también espero que pueda cambiar de opinión el juzgado alemán con respecto a Puigdemont".

"Los golpistas se van a enfrentar a sus responsabilidades legales; unos están en la cárcel y otros tendrán que pasar por ella por mucho que estén zascandileando por Europa todavía hasta que las instituciones y países europeos se den cuenta de que el proyecto común europeo pasa por que cada país tiene que ser respetado, la acción de su justicia tiene que ser respetada y por que no haya santuarios para la acción de los golpistas en ninguna parte de Europa", ha concluido.