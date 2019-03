Hernando (PP) critica que se hable de "policía política" por investigar a Pablo Iglesias "y su conexión con Venezuela"

"A mí todo esto me sorprende", ha manifestado Hernando en declaraciones a los periodistas en Almería, donde ha contrapuesto este caso con la investigación que se desarrolló en torno a su propio partido. "Cuando se investiga la financiación del PP, resulta que los funcionarios de Policía son probos, íntegros e incluso héroes para la izquierda", ha comparado.

El dirigente popular se ha expresado así después de que trascendiera que la cúpula del Ministerio del Interior con Jorge Fernández Díaz (PP) como titular otorgó la residencia en España a un venezolano que supuestamente suministró informaciones no acreditadas contra el líder de Podemos y después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reclamara "responsabilidades políticas" a los anteriores dirigentes de este departamento ministerial por la supuesta vinculación del 'caso Villarejo' y la sustracción de un teléfono con información de Iglesias.

Ante esto, ha recomendado al ministro que esté "un poco más preocupado por dedicarse a que los funcionarios de Policía Nacional y Guardia Civil" puedan dedicarse "a la seguridad ciudadana" en lugares como Almería "en vez de estar todo el día atendiendo a personas que vienen en las pateras, provocadas por el efecto llamada que él ha implementado", según ha advertido antes de afearle que haya "reducido" las plantillas.

"Todos estos inventos de la prensa o de algún tipo de prensa que utiliza siempre la ley del embudo y que ven siempre la paja en el ojo ajeno pero nunca se mira a sí mismo no deben distraernos de cual es el objetivo, y el señor Marlaska a mí no me distrae", ha concluido.