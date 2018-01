Hernando (PP) tilda "de histriónico" que PSOE-A vea "un chantaje" de Montoro con la financiación autonómica y los PGE

"A veces las comunidades autónomas dicen estas cosas tan absurdas y me llama la atención", ha trasladado Hernando, quien ha remarcado que la citada misiva "lo que dice es que si quieren volver a tener una partida extraordinaria similar a la de 5.000 millones de euros que se aprobó en 2017, hay que aprobar los PGE".

En esta línea, ha recordado que esa dotación presupuestaria extraordinaria, que se aprobó para sanidad, educación y servicios sociales cuando se podía "haber dedicado a infraestructuras", salió de los presupuestos, por lo que "no hay ningún tipo de chantaje".

"Cada uno que haga lo que quiera, cada grupo parlamentario es responsable de sus actos pero si reclaman eso, tiene que aprobarse los PGE porque si no, de dónde se saca el dinero", ha apuntillado.

Al hilo de esto, ha pedido a las comunidades autónomas que "sencillamente actúen con responsabilidad" y ha considerado "imposible" que "todas se sientan discriminadas".

"No es posible porque no es real. Hay un sistema que no aprobamos nosotros, que fue aprobado con el apoyo de PSOE y ERC y que en su día se justificó en que era el sistema que más beneficiaba a Cataluña y Andalucía. Por lo tanto, me sorprende que algunos digan que no les gusta este sistema y se consideren discriminados porque ¿cuándo mienten? ¿Ahora, antes, siempre?", ha concluido.