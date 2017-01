Hernando (PP) valora el perdón de Cospedal y carga contra PSOE: "Han tardado muchos Ejecutivos en hacerlo"

"Han tardado muchos Ejecutivos en hacerlo, es algo que reclamaban las familias y hoy, por primera vez, lo ha hecho la ministra en nombre de todo el Estado", ha señalado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

En este sentido, ha enfatizado que Cospedal ha pedido perdón en nombre del Estado y ha asumido la responsabilidad patrimonial del Estado, algo que nadie había asumido durante todo este tiempo y, ha advertido, "ha habido dos gobiernos durante cuatro años del PSOE entre medias".

En cualquier caso, ha subrayado que Federico Trillo, ministro de Defensa cuando ocurrió el siniestro en mayo de 2003, pidió perdón a las víctimas en el año 2004 y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo lo propio en 2009 en un programa de televisión "ante seis millones de españoles".

EL CINISMO DEL RESTO DE PARTIDOS

Asimismo, el portavoz del PP en el Congreso ha censurado el "cinismo" demostrado por la oposición respecto a este asunto cuando los partidos políticos no le habían prestado atención al mismo en años.

"Hoy les he visto que estaban todos muy interesados, y me parece estupendo y está muy bien que estemos todos muy interesados, pero utilizar esto como un elemento para rasgarse las vestiduras intentando echar culpas a los demás cuando los demás vemos que tampoco han hecho gran cosa me parece un tanto cínico", ha lamentado al respecto.

Así, ha indicado que le ha causa sorpresa el "entusiasmo" de algunos portavoces por un tema sobre el que desde 2005 "nadie se había interesado". "Hay algunos que han venido hoy a la Comisión y parecía que habían obtenido el escaño en el día de hoy pero la legislatura pasada, la frustrada, durante diez meses ni Podemos ni ninguna otra formación política se interesó por este asunto", ha concluido.