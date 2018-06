Hernando (PP): "Me gustaría llegar al Congreso extraordinario con una candidatura única e integrados"

"Evidentemente, me gustaría llegar al congreso como siempre hemos llegado cuando las cosas la hemos hecho bien; con una candidatura única e integrados y en eso estamos", ha indicado.

En rueda de prensa en Almería, Hernando ha afirmado que el PP "está en condiciones" de hacer la transición "sumando sin restar y multiplicando sin dividir" y ha considerado que se trata de una "oportunidad".

Más cauto se ha mostrado con respecto a quien puede postularse a la presidencia de los 'populares' y ha trasladado que lo que está "claro" es que el PP "tienen personas enormemente preparadas" para ello.

"No tenemos que inventarnos a nadie porque tenemos personas de enorme experiencia y con el respaldo de millones de españoles", ha remarcado para aludir a los 860.000 militantes, 23.000 concejales, 3.000 alcaldes, cientos de diputados y la mayoría absoluta que ostentan en el Senado.

Al hilo de esto, ha reivindicado que el PP es "el partido más importante de España y uno de los más importantes de Europa" para subrayar que la formación afronta el proceso de sucesión de Rajoy "con cariño, respeto y respaldo al hasta ahora presidente".

"Lo hacemos sabiendo también que hemos caído en otras ocasiones, bien porque hemos tropezado, bien, como en este caso, porque nos han puesto zancadillas, y hemos sabido organizarnos con más fuerza. Es importante saber levantarse y lo vamos a hacer", ha afirmado.

QUIERE SEGUIR COMO PORTAVOZ EN EL CONGRESO?

A preguntas de los periodistas, Hernando se ha pronunciado, asimismo, sobre su continuidad al frente de la portavocía en el Congreso una vez se produzca el relevo en la dirección del partido y ha trasladado que le "gustaría seguir siéndolo".

"Yo llevo casi tres años como portavoz y estoy enormemente satisfecho del trabajo del grupo parlamentario. Es un gran honor y me gustaría que lo siguiera siendo", ha dicho para matizar que esa continuidad "depende evidentemente del nuevo proyecto saber que sitio ocupo en el futuro".

Hernando ha defendido el "buen trabajo de apoyo al Gobierno" realizado en estas última legislatura y ha mostrado su disposición a hacer "una oposición buscando el interés general".

"Dentro del proyecto del PP he estado en distintas posiciones. Me vinieron a buscar para ser portavoz, pero he sido 24 años diputado por Almería y es lo mejor que me ha pasado en la vida, créanme, por lo que espero seguir teniendo la misma capacidad para mejorar y transformar las cosas", ha concluido.