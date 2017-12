Hernando (PP) reclama a Arrimadas "que se crea" que ha ganado las elecciones y tome la iniciativa

En declaraciones tras participar en la reunión del Pacto Antiyihadista, Hernando se ha sumado a las reclamaciones de distintos dirigentes de su partido hacia quien ha ganado las elecciones por delante del independentismo, que ha perdido escaños y votos, ha dicho. "Hay un cambio", ha reivindicado. "Si el señor Albiol hubiera tenido 36 escaños y ganado las elecciones en Cataluña estaría haciendo algo", ha añadido.

Hernando ha asegurado que tras las elecciones generales de diciembre de 2015, Mariano Rajoy entabló contactos con partidos de la oposición para ver las posibilidades de formar gobierno porque había ganado las elecciones, pero no se presentó a la investidura al no sumar apoyos."No nos fuimos a casa y dijimos que eso no sumaba", ha apuntado.

Y ha reiterado que "las cosas" están cambiando en Cataluña y van a cambiar más. "Y digo que la protagonista teórica del cambio en virtud de las urnas no puede tirar la toalla", ha agregado.