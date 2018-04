Hernando (PP) apoya a Albiol por "no bajar la cabeza" ante el fanatismo y pide acabar con la "hispanofobia" en Cataluña

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha expresado este martes su apoyo al líder del PP catalán, Xavier García Albiol, que decidió "no bajar la cabeza" ante los "fanáticos" que este lunes le increparon en Badalona, y ha pedido acabar con "la hispanofobia" en Cataluña.

"La gente tiene derecho a andar libremente por las calles y todo lo que no sea así es una muestra de anormalidad", ha dicho Hernando en una entrevista con RNE recogida por Europa Press en la que enmarcaba así la decisión de Albiol de rechazar escolta de los Mossos d'Esquadra en ese paseo por Badalona con motivo del día de Sant Jordi.

Para el diputado 'popular', "tener que cambiar una persona del lugar donde se desplaza libremente porque hay una banda de fanáticos que pretenden hacerle la vida imposible o acosarle es impresentable".

"Hay que acabar con el fanatismo y con la hispanofobia. Que tenga que venir el Premio Cervantes, un ilustre nicaragüense, a constatar que España es el único país donde se ataca el español, debe hacernos reflexionar", ha planteado.

En esta línea, ha llamado también a "excluir el fanatismo de las escuelas" en relación a la denuncia de la Fiscalía sobre 9 profesores que habrían señalado a alumnos por ser hijos de guardias civiles en octubre del año pasado, lo que tacha de "actuación de fanáticos" contra niños, "en una situación de inferioridad frente a la autoridad del profesor".

"Hemos hecho leyes para proteger a los profesores del acoso, los insultos o la violencia en las escuelas de algunos niños y ahora nos damos cuenta de que hay que hacer leyes que protejan a los niños frente a este tipo de personajes", ha planteado, para añadir que los denunciados, además, son "cobardes" porque "lo lógico es que hubieran reconocido sus errores", pero no lo han hecho.

Asimismo, sobre la incautación de camisetas de apoyo al independentismo en la final de la Copa del Rey, Hernando ha tildado de "curioso" que en España "en los campos de fútbol se condene y castigue la xenofobia y el racismo" y "se vea natural que alguien entre a un estadio y se dedique a insultar al himno, a la bandera de España o al Jefe del Estado".

"Esto me parece lamentable y deplorable. Todo lo que se pueda hacer por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir conflictos, me parece muy bien", ha señalado el diputado, que no ve motivos para pedir la dimisión por ello del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

VALLS, MEJOR QUE COLAU

Por otra parte, preguntado sobre la posibilidad de que el ex primer ministro Francés, Manuel Valls, encabece una candidatura de Ciudadanos al Ayuntamiento de Barcelona, Hernando ha dicho que "cualquier cosa antes que Ada Colau", actual regidora. La acusa de cometer "estupideces y disparates" que "están llevando al ayuntamiento a perder eventos deportivos" o a que "el precio de la vivienda crezca de forma exponencial". "La gestión es francamente desastrosa", ha apostillado.