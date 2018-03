Maillo, Hernando y el 'número dos' del Gobierno de Madrid arropan a Cifuentes en su comparecencia en el Congreso

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, y el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Ejecutivo madrileño, Ángel Garrido, han arropado este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a su llegada al Congreso para comparecer en la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP. Numerosos diputados del PP se han acercado también para respaldarla.

Cifuentes ha sido citada por la oposición después de que el ex secretario general de la formación madrileña Francisco Granados la señalara como conocedora de las campañas al margen de la contabilidad oficial que, según declaró ante el juez instructor de la trama 'Púnica', se organizaron en 2007 y 2011 y en las que también habría participado el expresidente regional Ignacio González.

Granados explicó entonces que Cristina Cifuentes formó parte del núcleo de esas campañas paralelas porque tenía una supuesta "relación sentimental" con Ignacio González. La presidenta se ha querellado contra él por esas afirmaciones.

"NO SÉ MUY BIEN A LO QUE VENGO"

En declaraciones a los periodistas, a su llegada a la Cámara Baja, Cifuentes ha señalado que no sabía "muy bien" a lo que venía y por qué la han "hecho comparecer". "No entiendo que se utilice el Congreso para tratar de dar altavoz a las palabras de un presunto delincuente", ha enfatizado, en alusión a Granados.

En este sentido, ha criticado que la comisión de investigación "baile al son" de Granados, quién, según ha dicho, hizo "unas declaraciones calumniosas, injuriosas y machistas" que "atentan" contra su "dignidad personal". "Lo que se está dando es altavoz a la calumnia y la difamación en la mayor institución del Estado, el Congreso. Me parece que es algo que es muy grave", se ha quejado.

Cifuentes ha dicho no entender que "se utilice el Congreso para intentar minar a los adversarios políticos en base a mentiras". "Siempre me he caracterizado por ser una persona que ha tenido y tiene tolerancia cero frente la corrupción, venga de donde venga y afecte a quien afecte, pero esto es poner las instituciones al servicio de un presunto delincuente", ha enfatizado.

La presidenta madrileña ha dicho que no sabe "absolutamente nada" de financiación porque en toda su trayectoria política en el PP, de la que se siente "muy orgullosa", "jamás" ha tenido responsabilidades que tengan que ver con la "administración", las "finanzas" o la "gestión económica". "De ese tema, nada puedo aportar", ha apostillado.

APOYO DE LOS DIPUTADOS DEL PP

Cifuentes se convierte en la primera dirigente en activo del partido de Mariano Rajoy que da explicaciones ante esta comisión del Congreso que investiga las cuentas de la formación. A su llegada a la Cámara, ha estado acompañada por el 'número tres' de Génova, y buena parte de la dirección del Grupo Popular.

Así, aparte de Rafael Hernando, varios diputados del Partido Popular han salido a recibirla antes de entrar en la comisión como Carlos Rojas, Beatriz Escudero, Jaime de Olano, Eloy Suárez y Ricardo Tarno, entre otros.