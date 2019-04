Diario de una campaña muy larga

Hagan apuestas: Casado tendrá que dar un giro

Los movimientos en los últimos sondeos, elemento fundamental para una campaña que se precie, no varían en lo sustancial: sigue ganando el PSOE, el PP se recupera algo de la catástrofe gracias a que Vox parece que no asciende tanto como inicialmente se pensaba, Podemos anda francamente mal y Ciudadanos evidencia las oscilaciones en el discurso de sus líderes y algunas trapisondas en las primarias. Lo relevante es que parece que los líderes siguen negando lo que las encuestas dicen: que de aquí, de esta crisis política que se prolonga demasiado, no salimos sino con un pacto-coalición de centro-izquierda. Y queda menos de un mes para que esta situación pueda experimentar un posible, pero no probable, vuelco.