Política

http://www.teinteresa.es/politica/Hacienda-Madrid-partidas-presupuestarias-disponibles_0_1856214628.html

Hacienda dice que Madrid tiene partidas presupuestarias no disponibles, pero que no le plantea parar ninguna obra

El Ministerio de Hacienda ha explicado que los requerimientos formulados al Ayuntamiento de Madrid no implican la paralización de ningún proyecto de obra en la ciudad sino que simplemente recalca que para ello no se pueden utilizar partidas afectadas por acuerdos de no disponibilidad presupuestaria.