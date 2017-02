CATALÁ CREE QUE LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS DE OFICIO DEBEN SEGUIR EXENTOS DE IVA

Google Plus

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, manifestó este miércoles su opinión de que los emolumentos que perciben los abogados de oficio deben seguir exentos de IVA, puesto que el turno de oficio “es un servicio público” que sufraga el Estado, si bien reconoció que la decisión corresponde al Ministerio de Hacienda.

Lo hizo en la rueda de prensa conjunta que dio con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, con quien se reunió en la sede de Justicia, al hilo de una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre el sistema judicial belga que la Dirección General de Tributos española ha planteado si sería trasladable a España.

“Creemos que no es trasladable a nuestro sistema”, contestó Catalá, marcando distancias con el belga y argumentando que el turno de oficio “es un servicio público que prestan los abogados, no son servicios profesionales en sentido estricto” , y es la propia Administración la que lo retribuye, por lo que sería una especie de “subvención”.

“Hay elementos históricos, jurídicos y fácticos para concluir que esa compensacion que tienen los abogados no debe estar sujeta al IVA”, concluyó el ministro, que admitió que esa decisión corresponde al Ministerio de Hacienda, con el que aseguró que su departamento está “trabajando” para “dar argumentos suficientes a este planteamiento”. Ya dirigiéndose a los posibles afectados, Catalá quiso “trasladar un mensajes de tranquilidad a los abogados de que vamos a intentar que siga así”.

