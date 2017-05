ETA. EL JUEZ DE LA MATA ENVÍA A PRISIÓN AL HISTÓRICO ETARRA TROITIÑO POR INTEGRACIÓN EN ORGANIZACIÓN TERRORISTA

Google Plus

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha enviado a prisión al histórico dirigente etarra Antonio Troitiño, que fue extraditado el pasado viernes por el Reino Unido, por un delito de integración en organización terrorista.

Troitiño será enviado a la cárcel madrileña de Soto del Real. Según sostiene la Fiscalía, el histórico terrorista volvió a integrarse en la estructura de ETA tras abandonar la cárcel en abril 2011 por un error administrativo en el cómputo de sus condenas.

En su comparecencia de este lunes el terrorista se ha acogido a su derecho a no declarar. Después de ser excardelado, Troitiño huyó a Gran Bretaña, donde fue detenido en junio de 2012 y donde permaneció hasta que se resolvió la orden de detención y entrega que había emitido en su contra la Audiencia Nacional para que cumpliera el resto de su condena.

Tras la derogación de la llamada 'doctrina Parot' por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dio por cumplida su pena, la Audiencia Nacional cursó cuatro Órdenes Europeas de Detención (OED).

Troitiño tiene en este momento 59 años. Nacido en Palencia, fue condenado a más de 2.700 años de cárcel por 22 atentados. Tras su huida se integró en el aparato de ETA destinado a ayudar al Colectivo de Refugiados para huir de la justicia española. Para ello usó documentación falsa, pero no podrá ser acusado de este delito porque las autoridades británicas no lo han admitido para su extradición.

