GÜRTEL. HERNANDO (PP) CARGA CONTRA SÁNCHEZ: “HACE POCO TIEMPO PERDIÓ LAS ELECCIONES Y HOY SENCILLAMENTE HA PERDIDO EL JUICIO”

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, cargó este miércoles contra Pedro Sánchez al decirle que “hace poco tiempo perdió las elecciones y hoy sencillamente ha perdido el juicio”, después de que el líder del PSOE pidiera hoy la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras su declaración en la Audiencia Nacional.

El dirigente popular dijo que la declaración del jefe del Ejecutivo como testigo en el juicio de la ‘trama Gürtel’, estuvo “trufada” de “tintes políticos”.

Criticó los “procedimientos espurios” empleados en la sala por los “abogados socialistas”, que tuvieron un “objetivo claramente político” en un acto que calificó de “miserable” y de “verdadera vergüenza”.

Desaprobó también las “intenciones del PSOE” y pidió a Sánchez “que no haga más el ridículo”. “Hace poco perdió las elecciones y hoy sencillamente ha perdido el juicio”, consideró después de que el socialista demandara la dimisión inmediata de Rajoy.

Afirmó que la actitud “deplorable” de Sánchez se debe a su lucha por el liderazgo de la izquierda contra “la formación más radical del ‘podemismo’”, al referirse al partido encabezado por Pablo Iglesias. Precisamente se refirió también a las reuniones que Sánchez ha mantenido con otros partidos en sede parlamentaria tras liderar nuevamente el PSOE y señaló que “su objetivo es ganar en los despachos del Congreso lo que no ha ganado en las elecciones”.

El PSOE, continuó, “no soporta” que “millones de españoles estén venciendo a la crisis” y encuentren con el Gobierno del PP las oportunidades que no encontraban cuando gobernaban los socialistas.

"MAMPORREROS DEL CHAVISMO"

También tuvo palabras para el secretario general de Podemos, que esta mañana informó de que “hoy mismo” llamará a Sánchez para crear una mayoría parlamentaria que solicite un Pleno extraordinario en el que comparezca Rajoy.

Ante esto, Hernando replicó que lo que verdaderamente están “deseando” los españoles es que se celebre un Pleno en el que Iglesias explique a cambio de qué ha obtenido más de siete millones de dólares de la “dictadura chavista”. “Los mamporreros del chavismo deberían explicar esto en la Cámara”, espetó.

Por último, se felicitó por que el PP sea una formación “honesta” y “honrada”, liderada por un presidente que ha demostrado “estar a la altura de las circunstancias”.

Respaldó que Rajoy declarara este miércoles no conocer los gastos electorales de su partido y se limitó a manifestar que “en el resto de partidos pasa lo mismo”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso