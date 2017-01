HERNANDO: “EL PSOE SE TIENE QUE ENFRENTAR AL FUTURO SIN TEMOR AL QUÉ DIRÁN”

- Opta por una “exquisita neutralidad” sobre temas internos del partido, porque ya tiene “bastantes heridas en el fuselaje”. El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, afirmó este martes que el partido se tiene que “enfrentar al futuro sin miedos, sin temor al que dirán a la izquierda ni a la derecha", sino pensando en "si estamos siendo o no útiles”.



Hernando aseguró, en declaraciones en Onda Cero recogidas por Servimedia, que no le importa el qué dirán y que “hay que quitarse un poquito los complejos”. “A mí no me da miedo llegar a un acuerdo con el PP si ese acuerdo va a ser bueno y positivo para la ciudadanía”, comentó.

“Da igual lo que unos digan a izquierda o a derecha”, agregó, porque el PSOE “tiene que actuar sin complejos y siendo fiel a sí mismo, a su ideario, y sin miedos”.

De esta manera defendía la actitud del partido tras lograr últimamente varios acuerdos con el Partido Popular, si bien aseguró que no apoyarán los Presupuestos Generales del Estado que lleve el Gobierno al Congreso y avanzó que no hay ningún pacto entre los dos partidos para la aprobación de leyes.

Respondía así a las informaciones que apuntan que el Gobierno no llevará a la Cámara Baja nada que no haya sido previamente pactado con el PSOE para evitar derrotas parlamentarias. Para Hernando, esta actitud del Ejecutivo demuestra que es “consciente” de su “debilidad parlamentaria” y de la “necesidad” del PSOE para aprobar medidas.

CONGRESO DEL PSOE

El portavoz parlamentario del PSOE no quiso hacer comentario alguno sobre la situación interna del partido, porque, dijo, “polémicas importantes” de los últimos tiempos le han llevado a ganarse “un espacio” en el que pretende “limitar” su actividad política “a la importantísima labor de coordinar el grupo parlamentario”, sin meterse en el proceso interno.

“Porque diga lo que diga podrá ser interpretado por unos o por otros y ya bastantes heridas tiene uno en el fuselaje”, continuó, por lo que consideró “preferible” mantenerse al margen” y con una “exquisita neutralidad”.

CATALUÑA

Por último, preguntado por lo mejor que ha hecho Carles Puigdemont cuando cumple un año al frente de la Generalitat, Hernando afirmó que tiene “dificultades para recordar un buen gesto, una buena actitud” del dirigente catalán, porque considera que “todo ha sido una constante huida hacia delante de despropósito”. “Tengo dificultad de hacer memoria de algo positivo y ya lo lamento”, concluyó.

