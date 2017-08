LOS HELICÓPTEROS DEL EJÉRCITO EXPLORAN SUS LÍMITES EN EJERCICIOS CON UNIDADES DE OTROS PAÍSES

Google Plus

Los helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (Famet) han explorado los límites de sus capacidades en colaboraciones y en ejercicios con unidades españoles y de otros países con las que han podido comprobar el abanico de posibilidades operativas que ofrecen.

Según una información del Boletín Informativo del Ejército de Tierra, recogida por Servimedia, el buque de asalto anfibio ‘Dixmude’, el segundo barco más grande de la Marine Nationale francesa, recibió a una flota de las Famet: un ‘Superpuma’, un ‘Cougar’ y un ‘Chinook’, aparato este que se estrenaba en este tipo de situaciones.

Hasta este momento, el ‘Chinook’ había operado en buques de la Armada española sin parar rotores. En esta ocasión, se consiguió embarcar y operar desde el barco, parando los rotores y navegando con él durante cuatro días.

Durante la travesía se realizaron más de 140 tomas por helicóptero. Este tipo de aterrizaje es necesario para mantener la aptitud naval de las tripulaciones, una aptitud muy exigente que requiere haber realizado, al menos, ocho tomas y despegues desde la cubierta como piloto a los mandos en los últimos seis meses. También se llevó a cabo un ejercicio de tiro desde un ‘Chinook’ y un ‘Superpuma’ y otro de cargas externas.

A su vez, en Casas de Uceda (Guadalajara) se llevó a cabo un salto paracaidista en el que intervinieron un total de once helicópteros ‘Chinook’ del Batallón de Helicópteros de Transporte V y 250 militares de la Brigada ‘Almogávares’ VI: 208 saltadores, once jefes de salto y once auxiliares de jefe de salto.

Esta ha sido la primera vez en que las Famet ponían a disposición de esta brigada tantas aeronaves para un salto de instrucción y las labores de coordinación fueron complejas. El mayor reto se centró en la pasada por la zona de caída, ya que se desconocía cómo podía afectar el rebufo de los helicópteros a los paracaidistas que saltaban en ese momento y a los que ya estaban en el aire.

Por último, los helicópteros que se engloban en Operaciones Especiales Aéreas –Grupo de Operaciones Especiales ‘Granada’ II- llevaron a cabo acciones en las provincias de Alicante, Albacete, Valencia y Murcia, muchas de ellas con presencia de ‘Chinook’, ‘Cougar’ y ‘Tigre’.

Entre otras misiones, realizaron labores de transporte de personal, misiones de apoyo próximo con los ‘Tigre’, evacuaciones y helitransporte en carga externa de plataformas motorizadas.

