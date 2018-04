Gutiérrez Limones, agradecido por el archivo del TS sobre la causa contra él, invita a "no prejuzgar"

Así se ha pronunciado el diputado socialista en declaraciones a los medios en el Congreso tras haberse conocido la noticia de que el TS ha archivado la causa contra su persona por considerar que no existe infracción penal en los hechos. "Se ha archivado la causa por sobreseimiento libre, es decir, ha sido el propio Fiscal el que ha pedido el sobreseimiento de la causa y así lo ha ratificado el juez", ha destacado.

Gutiérrez Limones ha hecho hincapié en que el TS ha considerado que "no ha habido ningún tipo de delito" y ha matizado que, al haberse archivado la causa en la fase de admisión, él no ha sido "absuelto de nada" ni "juzgado por nada". "Han pasado cuatro años donde mi nombre y el honor de mi familia y mi pueblo han sido arrastrados", ha narrado, aunque ha apuntado que, más allá de eso, lo "principal" es la "gratitud".

Por ello, ha mandado unas palabras de agradecimiento a toda su familia, amigos, compañeros de corporación, compañeros de partido y a los vecinos y vecinas de Alcalá por "el cariño y la cercanía" que le han brindado. De hecho, ha querido también dar las gracias al secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, por haberle apoyado y también "de una manera especial" a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien, desde la cual, según ha dicho ha recibido "apoyo incondicional".

"He sido juzgado en paralelo", ha dicho Gutiérrez Limones, refiriéndose a las críticas que ha recibido desde que se abrió la causa sobre la gestión de ACM. Por eso, ha invitado "a todo el mundo" a "no prejuzgar, a no precipitarse" y a "pararse a pensar que puede existir la posibilidad de que, en primera instancia, no se disponga de las cuentas sobre todos los hechos".

El diputado socialista ha manifestado en el política "no se viene a ganar el poder o a dar titulares", sino que se viene a "construir el día siguiente y hay que venir con un proyecto". "Se puede estar en contra de algo, pero eso no conlleva a estar en contra de alguien porque aquí estamos para confrontar proyectos pero no personas", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que "no vale" el "aniquilar personas" cuando no se tiene proyecto.

Con todo, ha invitado a "enmendarse" a todos aquellos "que se dedicaron a hacer escraches" contra su familia y su persona. "Invito a enmendarse a todos aquellos que hicieron que mi madre hace tres años falleciera recogiendo panfletos y viendo pintadas de acusaciones sobre su hijo", ha puntualizado.

Por otro lado, ha querido agradecer al TS la "celeridad" a la hora de llevar su caso porque, a pesar de que la justicia "es lenta" también es un "sistema garantista". Sobre esto ha lamentado el "desfases de tiempos" entre la justicia y la formas de opinión pública que se difunden con mayor rapidez a través de las nuevas tecnologías e Internet.

"Se ha hecho justicia y finalmente se puede recomponer mi honor, el de mi familia y el de mi partido", ha señalado, al tiempo que ha resaltado que la presunción de inocencia es "un derecho básico" y el su caso ha tenido "suerte" porque ha tenido "en todo momento" el apoyo del PSOE. "No prejuzar, hagamos valoraciones con las cuentas completas", ha concluido.