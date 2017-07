Gutiérrez (Cs) compara el proceso soberanista de Puigdemont con el constituyente de Maduro y lo tacha de "barbaridad"

El secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha comparado este lunes el proceso independentista del presidente catalán, Carles Puigdemont, con el proceso de elección de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela impulsado por el presidente del país, Nicolás Maduro: "Lo que ha hecho Puigdemont se parece a lo que ha hecho Maduro", ha señalado.

Así lo ha manifestado durante una entrevista en RNE recogida por Europa Press, donde ha cargado contra el proceso soberanista emprendido por el Gobierno catalán, así como contra las elecciones de la Asamblea Constituyente venezolana celebradas este domingo, que han sido interpretadas como una "victoria" por el presidente Maduro.

Gutiérrez cree que "todo lo que hace" Puigdemont es "de cara a la galería" y "escenificando" porque "es lo único que le queda" al saber que el proceso independentista "está fracasado" y solo conduce "al vacío".

Asimismo, el dirigente del partido naranja ha cargado contra las actuaciones del Ejecutivo catalán, concretamente contra la modificación del reglamento de la Cámara autonómica, gracias a la cual Junts pel Sí y la CUP podrán aprobar por la vía urgente la ley del referéndum y las leyes para la ruptura con España.

"BARBARIDAD DEMOCRÁTICA Y CONSTITUCIONAL"

A su juicio, esto es "una barbaridad democrática y constitucional" y ha apuntado que los "locos" independentistas "se envuelven es una bandera para ocultar fracasos electorales". Y ha afeado al Gobierno catalán que se dedique a hacer "performance" en vez de "preocuparse y legislar" para los ciudadanos

Recordando que este lunes el PP y Ciudadanos van a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña, el dirigente del partido naranja ha criticado al PSC y al PSOE por no impugnarlo.

Según ha dicho, es "absurdo" e "incomprensible" que los socialistas no se sumen a esta petición. "No soy capaz de entender los motivos de Iceta para no decir que esto es una barbaridad democrática y constitucional", ha incidido.

EN PSOE, DEBATE CERRADO "EN FALSO"

Respecto al PSOE y la unidad interna de los socialistas a raíz de que el Congreso Federal aprobase una resolución a favor de reconocer a España como un Estado plurinacional, ha declarado que el "debate" entre las federaciones socialistas "se ha cerrado en falso".

Concretamente, se ha referido a la presidenta andaluza, señalando que "le cuesta pensar" que lo que ella pensaba antes sobre el modelo de España fuera "mentira". Sería bueno que "se sentaran a hablarlo en vez de escenificarlo", ha recalcado Gutiérrez, que ha hecho hincapié en la "caraja" que tiene el PSOE.

El dirigente de Ciudadanos, que ha abogado por una reforma constitucional, ha insistido en que la solución para Cataluña es una convocatoria electoral: "Al independentismo catalán no se le va a ganar en otro sitio más que en las urnas", sostiene.

Por otro lado, ha aseverado que "ya no hay tiempo" para aplicar el artículo 155 de la Constitución española, apuntando que el Gobierno "ha dejado pasar esta oportunidad". "No veo espacio político para hacerlo antes del 1 de octubre", ha manifestado, recordando el trámite parlamentario que conlleva la aplicación de ese artículo para frenar el proceso soberanista.