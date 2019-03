Guirao reivindica el gobierno de "concordia" de PSOE frente a PP y Cs "vociferantes, en la bronca y en la mentira"

"Quizá son muy jóvenes, tienen mucha prisa y son inexpertos pero les aseguro que les va a ir bastante mal porque quien conoce España, la conoce de verdad, sabe que en su inmensa mayoría es pacífica, quiere tranquilidad y la oportunidad de trabajar, de educar a sus hijos y de desarrollarse libremente como sociedad", ha dicho.

Guirao, quien ha participado en la presentación este sábado de la candidatura del PSOE a la Alcaldía de la capital encabezada por Adriana Valverde, ha insistido en que la derecha se "esta equivocando" con su política "destructiva" y ha insistido en que la sociedad española lo que pide es "progreso, modernidad, trabajo y avance".

"Hemos sido un gobierno constructivo y prueba de ello es que, de la treintena de decretos ley que han ido al congreso, la mayoría han obtenido votos a favor o abstención de esa oposición vociferante que, ni mucho menos pretendía regalarnos nada. Es que no podían oponerse a medidas con las que toda la sociedad estaba de acuerdo", ha remarcado.

El ministro de Cultura, quien ha remarcado que el PSOE ha centrado su labor ejecutiva en "lo que nos une", ha acusado a los líderes de PP, Cs y Vox de "lanzarse como locos" para, después, retroceder "cuando, de pronto, alguien les dice que la sociedad española no es así".

"ELLOS MISMOS SE PISAN LA MANGUERA"

"Cada día un eslogan y yo me pregunto: ¿habrán hecho la digestión? Han llegado a un punto en que ellos mismos se pisan la mangera, los mismos que la tienen en la mano", ha asegurado para hacer alusión a las últimas propuestas del líder de los 'populares', Pablo Casado, en torno a la inmigración, el aborto o las pensiones.

Ante un centenar de personas, Guirao ha indicado que el objetivo del gobierno de los socialistas pasa por combatir la "desigualdad social" y ha afirmado que la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa supuso "darle la vuelta a la baraja desde la premisa de que los recursos, muchos o pocos, son para todos y, sobre todo, para los que más lo necesitan".

"Estos señores del PP que estaban gobernando pensaban que íbamos a aceptar que se saliera de la crisis y se quedara todo igual que en la crisis; los que tenían más, reforzados, y los que menos tenían, depauperados y condenados a no progresar, con el ascensor social taponado", ha reprochado para afear "que aquellos con sueldos y planes de pensiones de varios millones de euros estuviesen asustados por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros".

El cabeza de lista al Congreso por Almería ha desgranado las acciones de gobierno en "ocho meses, sin venirme arriba porque no puedo y sin decir si se han hecho bien o mal" y ha concluido que, con el PSOE, "si bien no hay fórmula mágica, sí se ha empezado a superar la brecha social frente al modelo que nos tenían preparado y querían consolidar de tener trabajo y ser pobre".

En esta línea, también ha defendido la capacidad de gestión y, centrándose en lo más local, ha recordado la licitación de 500 millones de euros para obras de los tramos de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería "en ocho meses". "Dicen que no arreglamos cosas y que, incluso, no tenemos capacidad de administración pero hemos hecho en ocho meses lo que el PP no hizo en siete años", ha subrayado.

Por último, ha resumido el mandato en el gobierno del que forma parte como "vertiginoso" pero de "trabajo duro, coordinado y en equipo". "Hemos funcionado como una orquesta de cámara, sin desafinar nadie, y hemos trasladado a los ciudadanos el valor de integrar y de la concordia para romper la desigualdad social. Ese ha sido y es nuestro objetivo", ha concluido.

"SI NO GANA AMPLIAMENTE EL PSOE, NO HABRÁ MEMORIA"

En el acto celebrado este sábado ha intervenido también el hasta el viernes director general de la Memoria Histórica y número uno al Senado por el PSOE de Almería, Fernando Martínez, para quien si el PSOE "no gana de manera hegemónica y con gran mayoría" el 28 de abril, "no habrá memoria democrática e histórica" en España.

"Ya estamos viendo en Andalucía que se quieren cargar la ley y si no ganamos ampliamente, no habrá ni memoria, ni principios sociales, ni igualdad", ha dicho Martínez, quien ha criticado a una "derecha totalmente escorada al extremo y con vientos que huelen a épocas autoritarias e imperiales".

