Guirao no entiende la petición de López Obrador pero no cree que acabe en un choque diplomático entre España y México

En declaraciones en el Congreso, donde ha acudido al homenaje a José Pedro Pérez Llorca, uno de los conocidos como 'padres' de la Constitución, Guirao cree que la solicitud de López Obrador forma parte de una "fuerte" corriente de pensamiento indigenista que hay en México y que, hasta ahora, se había manifestado por vías que no eran las gubernamentales.

NO RESPONDE A CRITERIOS HISTÓRICOS

"López Obrador tiene derecho a pedir lo que quiera, pero no lo entendemos y pensamos que no responde a los criterios históricos de lo que fue la presencia española en México, sino más bien a un pensamiento contemporáneo que no pone en contextos los hechos históricos", ha comentado.

El titular de Cultura ha defendido que las relaciones bilaterales entre España y México son "estupendas" y no cree que esta petición del presidente del país norteamericano tenga que motiva "nada grave". "No pienso que motivo ningún choque importante para nada", ha apuntado.