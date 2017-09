Política

De Guindos descarta la independencia de Cataluña porque el Gobierno "no va a dejar" que "se quede fuera de Europa"

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado este miércoles que el Gobierno de España "no va a dejar que la sociedad catalana se quede fuera de Europa", alegando que "el escenario alternativo de Cataluña formando parte de España y de la Unión Europea es infinitamente mejor". Para él, no hay lugar a discusión: "Es una realidad, no es opinable", según ha recalcado.