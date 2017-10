Guindos afirma que "el Gobierno no está ciego" y asume que en Cataluña hay miles de independentistas

"Lo sabemos perfectamente", ha dicho cuando se le ha preguntado por las miles de personas que este domingo se posicionaron a favor de la proclamación de una república catalana.

Sin embargo, en declaraciones a la prensa en Roma (Italia), Guindos ha calificado el referéndum como "un mero trámite" del Govern de Carles Puigdemont para "proclamar la independencia" que careció de "control y garantías" y cuyo resultado estaba "perfectamente preestablecido".

"No tengan la mínima duda de que la independencia no va a tener lugar, el Gobierno no va a dejar que se produzca esa situación", ha añadido Guindos, defendiendo que la actuación del Ejecutivo de Mariano Rajoy a pesar de las críticas de la prensa europea por la intervención policial en los colegios electorales de Cataluña este pasado domingo.

"La imagen internacional de España es de una democracia avanzada que ha defendido la legalidad", según el ministro de Economía, que ha calificado las cargas policiales como "momentos delicados" y "tensos". "Todo el mundo está triste por los heridos, pero en última instancia es un Gobierno que defiende la legalidad, principio básico de la democracia", ha subrayado antes de participar en el Foro Diálogo Italia-España.

Sin embargo, Guindos ha asegurado que la voluntado del Gobierno de Rajoy es "negociar y hablar con todos" dentro del "marco constitucional", reiterando que "siempre ha tenido la mano tendida", pero ha acusado a Puigdemont de haber rechazado el diálogo, y le descarta como interlocutor. "Puigdemont está fuera de la legalidad", ha dicho.

Del mismo modo, Guindos ha negado la necesidad de una mediación internacional, como sugiere el presidente catalán, para reconducir la situación con el Gobierno español. "No tiene el más mínimo sentido", han sido las palabras del titular de Economía.