Guerra dice que nacionalistas y populistas "están aliándose con las cloacas" para intentar desprestigiar la monarquía

"No sé si es un ataque pero sí que el discurso del 3 de octubre no gustó a populistas ni a nacionalistas ni a la extrema derecha. No les gustó nada y yo creo que fue un discurso impecable", ha dicho. El Rey recalcó en aquel mensaje que los poderes del Estado tenían la obligación de mantener el orden constitucional en Cataluña.

El también ex 'número dos' del PSOE se ha expresado así, en declaraciones a los periodistas antes de participar en un curso de verano de la Universidad Complutense, preguntado sobre si las grabaciones de Corinna zu Sayn Wittgenstein acusando de irregularidades al Rey Juan Carlos derivarán en un debate sobre la monarquía y la república.

A su modo de ver, lo que sucede más bien es que hay fuerzas políticas que siempre tienen abierto ese debate y que ahora, como "no soportaron el discurso del 3 de octubre", se han aliado con "las cloacas" para intentar desprestigiar a la institución.

¿AZNAR, PRESIDENTE DE UNA REPÚBLICA BANANERA?

Sin embargo, Guerra cree que estos grupos políticos "no se dan cuenta de que jugar con fuego es muy peligroso". "¿Qué quieren, tener a (José María) Aznar de presidente de una república de esas bananeras? No se dan cuenta, podrían aprender", ha espetado.

Después ha explicado que había puesto ese ejemplo como "broma" para decir a los defensores de la Segunda República que deberían "estudiar un poco" y "ser más prudentes", porque en ese periodo hubo "cuatro repúblicas": el bienio rojo (1931-1933), el bienio negro (1933-1936), el Frente Popular (febrero-julio de 1936) y la República durante la guerra.

Frente a quienes hablan de la República como "un todo homogéneo", ha subrayado que a él le interesa solo su primer periodo y no los demás. "Los dos segundos años para mí fueron abominables, no coincido nada con ellos, hay que estudiar un poco", ha añadido.