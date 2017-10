Guerra: Puigdemont tendrá "complejo de Dalai Lama" al irse a Bruselas y debe asumir que es un "fracasado"

Guerra ha hecho estas declaraciones en Sevilla antes de intervenir en el acto de presentación del libro 'Estudios en homenaje a Alfonso Guerra. La Constitución: la reforma de la Constitución en España', coordinado por el expresidente de la Junta Rafael Escuredo y el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso.

Ha indicado, en referencia a Puigdemont, que algunos querían ser "héroes épicos y han terminado como cómicos de una ópera bufa" y han hecho el "ridículo y en política el que hace el ridículo, ya está borrado". "Han intentado un golpe de estado y la democracia tiene sus resortes para defenderse de un golpe de estado, los ha utilizado y ahora estamos a la espera de unas elecciones, que esperemos que salga bien", ha señalado respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, algo que él ha venido defendiendo desde hace tiempo.

Según Guerra, entre las elecciones legislativas y las autonómicas en Cataluña siempre hay un desfase de número de participantes muy importante, lo que le daba una mayoría a los nacionalistas, pero esta vez parece que la gente ha "despertado" y ha habido un millón de personas en la calle en defensa de la legalidad y la unidad de España. Por ello, ha confiado en que haya una participación más elevada en las elecciones del 21 de diciembre, con lo que si es así, "los constitucionalistas ganan claramente".

Respecto a la marcha del expresident a Bruselas, ha manifestado que tendrá "complejo de Dalai Lama" y ha agregado que no cree que vaya a pedir ese asilo político porque no cabe entre países de la Unión Europea. "Es un ignorante, no sabe nada", según ha indicado Alfonso Guerra, apuntando que todas las medidas para la localización de personas por parte de la Interpol son las mismas para todos los países europeos.

En tono irónico, ha señalado que Puigdemont puede estar en Bruselas "tomando copas", ya que el otro día estaba diciendo que era el "president y estaba tomando copas en un bar", así que "cualquiera sabe dónde está". "Es un fracasado y tiene que asumirlo, supongo que le será duro, pero tiene que asumirlo", ha señalado el exvicepresidente del Gobierno.

Sobre el hecho de que Miquel Iceta pueda volver a ser el candidato del PSC en las elecciones del 21 de diciembre, ha manifestado que parece que ellos ya lo han decidido.