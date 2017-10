Política

http://www.teinteresa.es/politica/Guerra-PSOE-reprobacion-vicepresidenta-independentistas_0_1881412063.html

Guerra pide al PSOE que retire la reprobación a la vicepresidenta y censure a los "golpistas" independentistas

El exvicepresidente del Gobierno y ex 'número dos' del PSOE Alfonso Guerra no está de acuerdo con la moción de reprobación que su partido ha presentado contra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y ha señalado que son los "golpistas" quienes tendrían que ser reprobados y no irse "de rositas".