Guerra recuerda a los jueces alemanes que su propia Constitución incluye la intangibilidad de su integridad territorial

En una conferencia impartida en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, Guerra ha explicado que la Constitución de Alemania incluye la intangibilidad de la integridad del territorio. "No sé lo que los jueces han hecho", ha reconocido sobre la decisión del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein.

En su conferencia, Guerra ha detallado el proceso que llevó al consenso constitucional de 1978, que ha recalcado que fue "muy difícil". "Ahora algunos que están en la primavera revolucionaria dicen que fue una vergüenza, pero fue una valentía", ha defendido sobre las "renuncias" que tuvieron que hacer todos los partidos para llegar a un acuerdo.

Este consenso cree que ahora no podría reproducirse en el Congreso. A su juicio, en la actualidad sería posible llegar a acuerdos para la reforma de algunos artículos de la Carta Magna, aunque sólo ha contado para ello con PP, PSOE y Ciudadanos.

Entre estas modificaciones ha apuntado la expresión de "disminuidos físicos y psíquicos", la primacía del hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona o incluso la inclusión del nombre de las comunidades autónomas.

En cuanto al Senado, ha reconocido su "culpa", ya que ha revelado que él fue el autor de su definición como Cámara de representación territorial. "No soy creyente pero algo tengo de culpa. No funciona, no sirve, no es útil", ha reconocido.

En lo que no ve fácil un acuerdo es en el debate territorial, que cree que debería "cerrarse" constitucionalmente. Según ha asegurado, él ya se opuso en el año 1978 al punto segundo del artículo 150 que permite la transferencia de competencias a las comunidades autónomas. "España necesita el cierre del sistema, que no esté abierto continuamente", ha insistido.