Zoido defiende a la Guardia Civil y a Cifuentes: "Discrepar de un informe no es atacar al Cuerpo"

"La discrepancia es sana cuando hay un respeto", ha señalado el titular de Interior en declaraciones a 13tv recogidas por Europa Press en las que ha reiterado que el hecho de que Cifuentes "discrepe" no significa "ningún ataque" a la Guardia Civil.

El ministro ha recogido el guante lanzado este jueves por el portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, que ha solicitado su comparecencia en el Congreso y la del director de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, "para ver si defienden a la Benemérita o a Cifuentes".

"He defendido a la Guardia Civil. Han trabajado siempre con una lealtad tremenda al servicio público. Una institución que está siendo tan valorada por los españoles no puede ser objeto de una crítica generalizada ni singularizada. Defendido a la Guardia Civil, creo en la Guardia Civil, son servidores públicos y hay que defenderlos y respetarlos", ha subrayado, aunque "en ocasiones acierta con sus informes y en otras no".

Según ha recalcado el titular de Interior, en los informes elaborados por la UCO se emite un juicio y una valoración que no han sido avalados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ha descartado imputar a la presidenta madrileña. "Ni Cifuentes ha atacado a la Guardia Civil ni el juez ha avalado el informe. Ahí es donde debe quedarse", ha apostillado.

En la misma línea, ha defendido que la presidenta madrileña haya mostrado su desacuerdo con el contenido de estos informes. "Hace muy bien en defenderse y decir lo que piensa", ha señalado Zoido, que ha recordado además que Cifuentes ha dado "la cara" desde el primer momento.

"Si hay una persona comprometida con la lucha contra la corrupción es la señora Cifuentes; además nunca le han dolido prendas en decirlo, en ser firme y en ser contundente en este tema", ha apostillado.