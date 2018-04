Guanyar Alacant sobre el nuevo equipo de gobierno: "Auguramos que la ciudad va a seguir estancada"

"El minigobierno socialista se convierte en un minigobierno del PP con Luis Barcala como alcalde. La ciudad, gracias a los votos de los dos concejales tránsfugas y de Ciudadanos, va a seguir igualmente paralizada en el poco más de un año que queda de legislatura", haa asegurado.

Pavón, en un comunicado, ha considerado que la realidad es que el bipartidismo PP-PSOE "se va a repartir el gobierno de la ciudad en la mayor parte de la segunda mitad de la legislatura: algo más de cinco meses de minigobierno socialista y poco más de 13 meses de minigobierno del PP, el partido de Brugal, Gürtel y la mala gestión económica y el plan de ajuste".

"Con Barcala no asumiendo ninguna competencia excepto la de la Asesoría Jurídica Municipal y con la mayoría del resto de concejales asumiendo un gran número de concejalías por persona, entre tres y seis, y con el caso de Carlos Castillo, que tendrá que compaginar sus responsabilidades de gobierno en la Diputación con la gestión de áreas tan importantes como Hacienda y Empleo, auguramos que la ciudad va a seguir estancada", ha lamentado.

El portavoz de Guanyar ha cuestionado asimismo que "tanto que criticó Barcala el minigobierno socialista, ahora ha puesto en marcha su particular minigobierno". A su juicio, "todo vale con tal de obtener una Alcaldía que tiene por mandato legal, no por mandato ciudadano, aprovechando los intereses personales de Belmonte --edil no adscrita ex de Podemos-- y Sepulcre --concejal no adscrito ex de Cs-- y los intereses partidistas de los supuestos regeneradores de la vida política que se hacen llamar Ciudadanos, que han pervertido el mandato electoral de la ciudadanía en 2015".