Grupo Demòcrata y ERC piden aplazar el pleno de Barcelona del viernes y que Colau tome una posición clara

El Grupo Demòcrata y el de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona están en conversaciones con la CUP Capgirem para solicitar que el pleno municipal previsto para el próximo viernes se aplace hasta pasado el referéndum que el Gobierno catalán ha convocado para el 1 de octubre, han explicado este viernes en sendas ruedas de prensa.

El presidente del grupo Demòcrata y exalcalde, Xavier Trias, ha defendido aplazar el pleno por la situación de excepcionalidad que ve en Catalunya, y ha pedido a la alcaldesa, Ada Colau, que tome una clara posición ante el asunto: "Es un referéndum que no es tanto de 'sí' o 'no', sino de demostrar que estamos a favor de la democracia".

El líder republicano municipal, Alfred Bosch, ha sostenido: "En una situación de absoluta excepcionalidad es lo que se debe hacer. No tiene sentido hablar de según qué cuando hay una suspensión de facto del Estado de Derecho y un estado de excepcionalidad clamoroso", por lo que aboga por suspender también los plenos de distrito y otros actos.

"A dos días del 1-O pensamos que no tendría ningún sentido celebrar el pleno de Barcelona", ha remarcado Bosch, que ha explicado que su grupo, si se celebra el pleno, centrará las iniciativas en el referéndum, igual que hará el grupo Demòcrata, han explicado Trias y el portavoz del grupo, Jaume Ciurana.

Fuentes de la CUP Capgirem han afirmado a Europa Press que su grupo también aboga por aplazar el pleno del viernes, y han recordado que ya pidieron suspender la actividad institucional en las comisiones del miércoles: no acudieron a las de la mañana, y la de la tarde finalmente se suspendió.

El presidente del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández, ha rechazado aplazar el pleno y que se hayan anulado otras actividades institucionales, y ha aseverado: "Colau se deja arrastrar por el independentismo en suspender el buen funcionamiento de las instituciones", y que los que defienden el autogobierno son los primeros en suspender sus actividades y amordazar a la oposición según él.

LOCALES MUNICIPALES

Preguntado por los locales municipales de la lista de colegios electorales del Govern y sobre que el teniente de alcalde y socialista Jaume Collboni dijera que fue una decisión unilateral de la Generalitat, Trias ha dicho: "Ya nos va bien que disimule. A mí me va bien que disimule, porque permite hacer una votación bien hecha. Creo que es una posición inteligente que mire hacia otro lado".

Considera que el PSC comete un error histórico con su postura --ha dicho que su fundador, Joan Reventós, no la entedería--, y ha exigido a Colau que diga que la situación es inadmisible y no tenga miedo de un Gobierno central que pretende asustar, y ha garantizado que defenderían a la alcaldesa si se encontrara en una situación extrema, en un contexto histórico: "El momento más parecido a esto que he vivido fue con el golpe de Estado de Fernando Tejero".

Sobre los locales, Bosch ha descartado entrar en detalles dada la situación de asedio y persecución que ve por parte del Gobierno central, en la que 15 personas han sido detenidas "acusadas de un delito tan grave como es permitir que la gente pueda votar".

Fernández ha avisado a Colau que tan irresponsable es quien hace como quien no hace lo que está obligado, y le ha exigido transparencia y respetar la ley, tras lo que ha avisado: "Hay determinadas cosas que se sabe cómo empiezan pero no cómo acaban. Con la convivencia, igual que con el fuego, no se juega".