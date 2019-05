El Grupo de Contacto para Venezuela enviará a Caracas una misión política la próxima semana

Borrell, que en el pasado lamentó el ritmo excesivamente lento de este grupo, ha celebrado en esta ocasión el "acelerón" que cree que ha dado tras la reunión celebrada hace días en Costa Rica y que considera que "hacía falta".

"Últimamente se ha acelerado un poco, la reunión en Costa Rica a la que no pude asistir ha ido muy bien. Seguramente los últimos acontecimientos en Venezuela han provocado, como suele ocurrir, un impulso adicional", ha destacado el jefe de la diplomacia española en declaraciones a la prensa en Bruselas, a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la UE con la situación de Venezuela en la agenda.

Borrell ha apuntado este "estímulo para la acción" y ha puesto como ejemplo los planes del grupo de contacto de enviar "esta semana que viene" a una representación a nivel político para visitar Venezuela.

El ministro ha añadido que, "si todo se desarrolla como previsto", en el caso de España participará el secretario de Estado para Iberoamérica, sin dar más detalles sobre la agenda de la misión.

Además, Borrell se ha referido con desaprobación al hecho de que Estados Unidos esté "planteando continuamente la posibilidad de una intervención militar" en Venezuela, un riesgo que no considera "inminente", pero que ha mencionado como ejemplo del cambio en las relaciones con Estados Unidos.

Del estado de las relaciones transatlánticas, Borrell ha destacado que se ha pasado de una situación "mucho más normalizada" en la que no había "estos focos de tensión" a un nuevo escenario en el que las circunstancias "no son tan fáciles de tratar", pero que obligan a abordar con franqueza los asuntos con los que no se está de acuerdo o no se apoya.

En este contexto, Borrell ha considerado que la visita sorpresa a Bruselas que este lunes realiza el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, debe ser entendido como prueba del "especial interés e importancia" que Estados Unidos da a sus socios europeos.