Grau dice que "nunca" ha pagado en negro y asegura que no tiene "miedo a nada"

Grau, que ha comparecido en las Corts en la comisión de investigación sobre Feria Valencia --él fue vicepresidente primero de esta entidad-- ha recalcado ante los periodistas que ha acudido a hablar de este tema y, al ser preguntado por los contratos con la empresa Laterne y la presunta financiación ilegal de la campaña electoral de 2007, que "en su momento" hablará de esos asuntos.

Tampoco ha querido pronunciarse sobre las declaraciones de su exasesor Jesús Gordillo, quien ha declarado que Grau le habría dado 350.000 euros en billetes de 500 euros para financiar al partido, y ha negado que haya pagado alguna vez "en negro" y ha indicado que "la ética y la estética son propias de cada uno".

Preguntado sobre los papeles que Gordillo entregó para la causa, ha manifestado que desconoce el motivo y por qué los ha tenido guardados durante diez años, ante lo que ha ironizado: "Igual no limpia la casa más que cada diez años".

Sobre si fue él quien le recomendó que los guardara, ha dicho que "si esos papeles son ciertos", que no lo sabe, él "no es tan tonto como para decirle que los guardara" y no quedárselos él mismo.

"¿Los recibos de la contribución de su casa los guarda usted o un amigo?", ha incidido, para zanjar acto seguido: "Cuando sea oportuno hablaré donde tenga que hablar y no aquí".