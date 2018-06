De Grandes, sobre el Congreso del PP: "Esto no van a ser los Juegos Florales pero no tiene porque ser Juego de Tronos"

De Grandes se ha expresado así en una entrevista en el canal 24 horas de RTVE, recogida por Europa Press, en la que ha pedido a los siete precandidatos que no incurran en la "descalificación ni el improperio".

"Habrá pullas", ha reconocido, aunque ha pedido que prime el respeto "entre compañeros" como pidió el expresidente del Gobierno y del partido Mariano Rajoy.

Pese a asegurar que no debe "prejuzgar" nada y que se "presume" de el su "neutralidad", De Grandes se ha referido al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y a su decisión de no postularse como candidato a la Presidencia del PP.

"Feijóo se veía como un candidato con posiciones de consenso. Esa era su virtud. Al no presentarse ha disparado el pluralismo. Feijóo podía ser el clavillo del abanico para componer una posición unitaria. No quiero decir que no se vaya a producir, pero ahora va a ser después de la confrontación", ha opinado.