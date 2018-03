Granados defiende en el Congreso que "jamás" ha visto "un solo euro de dinero negro" en el PP de Madrid

El exsecretario general del PP de Madrid y supuesto cabecilla de la trama 'Púnica' Francisco Granados ha defendido este martes en el Congreso que "jamás" ha visto "un solo euro de dinero negro" en su partido, sino que todos los actos y campañas electorales en las que estuvo involucrado se hicieron "de manera limpia y absolutamente transparente".

Así se ha manifestado Granados durante su comparecencia este martes en la Comisión de Investigación sobre la presunta 'caja b' del PP, donde ha negado cualquier tipo de financiación irregular durante el periodo en el que él fue secretario general del partido, desde 2004 hasta 2011.

El exdirigente madrileño se ha negado a responder a las preguntas relacionadas con el procedimiento judicial que investiga la trama 'Púnica' en la Audiencia Nacional, alegando que lo hacía por "respeto" a la justicia.

Aunque ha dicho ratificarse en sus manifestaciones en sede judicial, ha rehusado entrar en detalles pese a la insistencia de los comisionados que le han pedido explicaciones sobre las campañas electorales "paralelas" en 2007 y 2011 de la expresidenta Esperanza Aguirre, que sí admitió ante el juez.

Granados sí ha reiterado que él no detectó en ningún momento el uso de sobres con dinero negro para financiar aquellas campañas, así como que todas las aportaciones que recibió de empresarios cuando era alcalde de Valdemoro estaban dentro de la legalidad.

"FUNCIÓN POLÍTICA"

En cualquier caso, Granados ha señalado que su función como secretario general en el PP madrileño era "política", pero que estaba limitada porque lo compatibilizaba con su puesto como consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. "A lo mejor no estaba a 'full time' como otros secretarios generales", ha apostillado en referencia al que fuera número dos del PP valenciano Ricardo Costa.

Preguntado sobre si Aguirre era conocedora de lo que "sucedía en su partido", en alusión a una supuesta financiación irregular, Granados ha asegurado que con ella solo despachaba "asuntos de tipo político". En este punto, ha rechazado también que tratara esas presuntas irregularidades en la sede central del partido, en la calle Génova, con el expresidente Ignacio González o el exgerente de la formación regional Beltrán Gutiérrez.

Sobre si este último sabía de las "campañas paralelas", Granados ha referido que "jamás" ha visto "un solo euro de dinero negro" en el PP de Madrid, ni "nada" que le haya hecho pensar que Gutiérrez participara en alguna actividad de ese tipo.

También ha afirmado que no le consta ningún tipo de desviación de dinero hacia las campañas del PP por parte de Fundescam, el Canal de Isabel II o la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid. "No me consta, me extrañaría mucho", ha reafirmado.

"COSAS DEL CENTRO DERECHA"

"He visto muchas otras cosas en el partido, todas buenas", ha añadido Granados, quien ha mostrado en todo momento una actitud de agradecimiento al partido, salvo cuando les ha reprochado su "expulsión casi exprés". "Cosas del centro derecha", ha puntualizado.

Además, cuestionado sobre si se arrepiente de algún aspecto de su gestión, ha defendido que "cada euro de deuda" que tiene la Comunidad de Madrid está "en hospitales, carreteras o Metro": "Me arrepiento de muchas cosas en mi vida, pero no de mi gestión como alcalde de Valdemoro, como miembro del gobierno de Esperanza Aguirre y como cargo del PP".

Por último, ha sostenido que no tiene "nada que reprocharle al PP, nada en absoluto". "No tengo nada que negociar con mi partido porque no necesita nada de mí y yo tampoco nada más de él. Les deseo los mayores éxitos", ha concluido en respuesta al diputado de Unidos Podemos Íñigo Errejón.

EMPRESAS DE PÚNICA

En referencia a las empresas Over Market o Demométrica, incluidas en el sumario de 'Púnica' por presuntamente participar en esa financiación irregular del PP, ha asegurado que se les pagaba "de manera limpia y absolutamente transparente a través de las cuentas que se presentaban luego al Tribunal de Cuentas". En concreto, sobre Demométrica, ha dicho: "Me consta que trabajó para el Partido Popular de Madrid y se le pagó religiosamente, punto".

Siguiendo con empresas supuestamente relacionadas con 'Púnica', Granados ha remarcado que Arpegio "no tiene nada que ver con la financiación del PP" y que el exconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid Jaime González Taboada "no estaba" en la mesa de contratación de Arpegio.

A preguntas del diputado de Ciudadanos Toni Cantó sobre supuestos actos del PP en municipios como Valdemoro, Majadahonda o Móstoles donde se ofrecían "paellas gratis", Granados ha contestado que él "siempre" ha tenido que pagar "unos 5 o 6 euritos" para asistir a estos eventos, y que allí "no había castillos hinchables" como ha sugerido Cantó.

INTERÉS ESPÚREO DE MARJALIZA

El exdirigente madrileño también ha tenido palabras para el constructor y presunto cerebro de la 'Púnica' David Marjaliza, al que ha acusado de "autoinculparse" para que los delitos que se le imputan le salgan "gratis" y obtener "beneficios penitenciarios". "Cuando te pillan in fraganti todo lo que cuentes a partir de ahí supone una pena de cárcel menor. Responde a un interés espúreo", ha añadido.

También ha recriminado que se convierta "en héroe" a algunos arrepentidos que "deciden esparcir basura entre compañeros de partido", recordando que él "nunca" ha cambiado de versión, ni durante los tres años que pasó en prisión preventiva. Además de Marjaliza, también ha decidido colaborar con la justicia y reconocer la financiación ilegal el valenciano Ricardo Costa.

En última instancia, Granados ha recordado que "el señor Marjaliza" dijo en sede judicial que pagó campañas en negro del PP, PSOE e IU, pero ha dejado claro que él no se lo cree: "No me creo que financiara la campaña del PSOE en Parla y, por supuesto, no me creo que financiara al PP, porque sé que es mentira".

En relación a presuntas cuentas en Suiza descubiertas por la UCO en Suiza que pertenecían a Granados y Marjaliza, el exdirigente madrileño ha negado de pleno esta circunstancia: "La UCO no se ha atrevido a decir que yo tuviera un euro fuera de España, y menos con el señor Marjaliza".

NO RESPONDE A BILDU POR "RESPETO A VÍCTIMAS DE ETA"

En este punto, ha respondido a la diputada de ERC Ester Cabella que él nunca ha dicho "¿Quién coño es la Udef?", recordando las palabras que el expresident de la Generalitat Jordi Pujol profirió en una entrevista tras darse a conocer un informe de la UDEF que lo vinculaba con cuentas en el extranjero.

Continuando con su defensa sobre las acusaciones de que tenía una cuenta en Suiza, Granados ha reiterado que "nunca" se le ha investigado por blanqueo de capitales, aunque sí ha reconocido que "la única" que tuvo desapareció en 2005 y fue "fruto" de su actividad anterior en el mercado de capitales, no como político.

El compareciente ha respondido a las cuestiones de todos los representantes políticos salvo al diputado de Bildu Oskar Matute por "respeto" a sí mismo y "a las casi 1.000 víctimas de ETA". "No soy como ustedes, daré la cara en el juzgado o donde sea necesario", ha dicho Granados, quien ha sido contestado por el dirigente vasco de la siguiente forma: "Mi posición con respecto a la violencia de ETA es de rechazo. Nunca he aplaudido la violencia contra nadie. Viene usted a darme lecciones sobre valores democráticos".