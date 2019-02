Política

El Govern no puede reconocer si hay nuevo presidente en Venezuela: Cataluña "no es independiente"

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, ha admitido este martes que no pueden reconocer si hay un nuevo presidente en Venezuela porque Cataluña "no es independiente" y, en consecuencia, no tienen esta capacidad.