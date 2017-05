La cumbre secesionista de Puigdemont amaga, pero no da: sigue sin poner fecha ni pregunta al referéndum

Los partidos que avalan la secesión catalana se han reunido para constatar lo que ya se sabía desde que comenzó el 'procés': que Rajoy no autorizará ningún referéndum independentista porque eso sería violar la Constitución. Y con la negativa de Rajoy como pretexto, el Govern y los partidos independentistas han escenificado este lunes su apuesta por un referéndum unilateral.

Lo han hecho con una reunión en la Generalitat a la que han asistido el presidente del Govern, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras; los consellers Neus Munté y Raül Romeva, y representantes del PDeCAT, ERC, la CUP, Demòcrates, MES y también Podem, pese a que este partido se ha desmarcado de la vía unilateral.

Tras el encuentro, Munté ha considerado que la negociación con el Gobierno central está "en vía muerta" y que la Generalitat debe iniciar los preparativos del referéndum aunque no haya acuerdo porque es un compromiso irrenunciable.

Munté ve "imprescindible" fijar la fecha y la pregunta del referéndum en el plazo de una a dos semanas, y ha explicado que el Govern se da este tiempo para lograr que su decisión tenga el máximo consenso posible entre soberanistas.

El Govern defiende que se acoge a la vía unilateral, no porque sea su preferencia, sino porque el Gobierno central rechaza cualquier tipo de referéndum, y ha mantenido la puerta abierta al pacto si Rajoy acepta que los catalanes pueden votar en una consulta.





Los partidos

La diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel ha pedido a Puigdemont "menos retórica y más concreción" y ha exigido que fije la fecha y la pregunta, confiando en que ya lo haya hecho cuando convoque el próximo encuentro de los partidos soberanistas.

La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, ha coincidido con Gabriel en pedir cuanto antes la fecha y la pregunta, pero ha defendido que ese paso no debe suponer cerrar la puerta al diálogo con el Estado: "Somos grandes defensores de la vía escocesa".

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha emplazado al Govern a "consensuar la mejor fecha y la mejor pregunta" con partidos y actores sociales; y el portavoz de Demòcrates, Antoni Castellà, cree que esta cuestión debe abordarse "de inmediato.

El diputado de JxSí Lluís Llach ha lamentado que el Estado tiene "un lenguaje disléxico y axiomas autoritarios" hacia el referéndum, mientras que el presidente de MES, Alfons Palacios, ha pedido sumar Catalunya en Comú a la vía unilateral.





Ausencia de los 'comuns'

La portavoz del Govern ha lamentado que Catalunya en Comú -los 'comuns', partido de Xavier Domènech y Ada Colau- haya rechazado asistir a la cita, y ha asegurado que no existen argumentos para justificar esta ausencia: "Se han autoexcluido".

Munté considera que Catalunya en Comú ha dado "excusas" para no asistir, y ha asegurado que el Govern mantiene abierta la puerta a celebrar reuniones del Pacte Nacional pel Referèndum, la plataforma que aglutina a partidos y entidades partidarios de la consulta.





La vía del diálogo

El único de los asistentes que no abona la vía unilateral es Podem y su secretario general, Albano-Dante Fachin no ha visto cumplidas sus expectativas con la reunión: "Sobre la fecha, no hay novedad. Estamos en la misma etapa del Debate de Política General en la que se dijo 'Referéndum o referéndum', y el Govern no ha concretado cómo hacerlo".

Sin embargo, Fachin ha celebrado que el Govern no dé por cerrada la vía del diálogo y se predisponga a acudir a una convocatoria del Pacte Nacional pel Referèndum, que es donde Podem y los 'comuns' se encuentran en la búsqueda de un referéndum con "garantías" pactado con el Estado.

























Tras la reunión, la portavoz del Govern, Neus Munté, ha explicado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ve en "vía muerta" negociar con el Gobierno sobre el referéndum, y ha empezado a dar los primeros pasos para convocar esta consulta sin el acuerdo con el Estado, reuniéndose con los partidos que apoyan la votación.

Lo ha explicado en rueda de prensa tras la reunión que han mantenido en el Palau de la Generalitat el presidente con representantes del PDeCAT, ERC, Podem, la CUP, Demòcrates y MES para empezar a buscar el consenso sobre cómo organizar el referéndum, que será ilegal o no será.

Munté ha criticado que es el Estado quien rechaza el diálogo sobre el referéndum y no la Generalitat, y ha expuesto que la reunión de este lunes quiere simbolizar que el presidente buscará la máxima transversalidad para organizar esta votación: "Es un compromiso irrenunciable".

Ha recalcado que la vía de la negociación está muerta por la parte "del gobierno del PP", y critica que la única propuesta del presidente Rajoy sea la de que Puigdemont vaya al Congreso a defender el referéndum, algo que la Generalitat rechaza.

El Govern afirma que "no hay mejor definición de vía muerta" que el hecho de que el Gobierno central exhorte a Puigdemont a ir al Congreso y, a la vez, asegure que esta votación es innegociable porque rompe con el marco legal actual.





Fecha y pregunta

La reunión que ha mantenido Puigdemont con los partidos partidarios de la independencia ha sido un "intercambio de opiniones", no para tomar ninguna decisión en concreto, y ha previsto nuevas convocatorias próximamente hasta decidir el punto clave: la fecha y la pregunta de la votación.

Munté ha insistido en que el Govern se da entre una y dos semanas para anunciar la fecha: "Creemos que es imprescindible la fijación de la fecha. Hemos llegado a un momento en que la constatación de la negativa rotunda del Gobierno es evidente y no puede frenarnos".

La portavoz del Govern ha lamentado que Catalunya en Comú -los 'comuns'-, el partido de Xavier Domènech y Ada Colau, haya rechazado asistir a la cita, y ha asegurado que no existen argumentos para justificar esta ausencia: "Se han autoexcluido".

Munté considera que Catalunya en Comú ha dado "excusas" para no asistir, y lamenta que Domènech sea partidario de que Puigdemont vaya al Congreso y, a la vez, no haya querido ir a la Generalitat este lunes ha escuchar al presidente catalán.

Los 'comuns' han argumentado que no acuden porque el marco para debatir qué hacer ahora con la consulta no es un encuentro en la Generalitat, sino una sesión del Pacto Nacional por el Referéndum, la plataforma que aglutina a todos los partidos y entidades favorables a un referéndum acordado.

Munté ha explicado que el Govern valora "muy positivamente" el trabajo hecho hasta ahora por el Pacto y considera que sigue siendo un órgano vigente, pero ha defendido que Puigdemont tiene la capacidad para convocar reuniones como las de este lunes cuando lo considere oportuno.