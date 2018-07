El Govern garantiza estabilidad a Sánchez siempre que haya "diálogo y negociación política"

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha asegurado este martes que los grupos del PDeCAT y ERC en el Congreso contribuirán a la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez "siempre y cuando el Gobierno siga caminando en el camino del diálogo y la negociación política".



Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, al ser preguntada por si los cambios este fin de semana en la dirección del PDeCAT, que han supuesto la renuncia al liderazgo de Marta Pascal, afectarán negativamente a las relaciones entre la Generalitat y el Estado.

Artadi ha vuelto a recalcar que Sánchez es presidente gracias a los votos, entre otros, de los partidos independentistas y que esto convierte al PDeCAT y a ERC en "necesarios" para la gobernabilidad en España, algo que no pasaba con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.





Los diputados suspendidos por Llarena han dejado de cobrar desde el 13 de julio

Los diputados que fueron suspendidos de cargo público por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dejaron de percibir su sueldo como parlamentarios de la Cámara catalana el pasado 13 de julio, ha explicado la portavoz del Govern, Elsa Artadi, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Artadi ha expuesto que esta decisión ha sido comunicada por la 'oïdora de comptes' de la Cámara catalana y se aplicó el 13 de julio porque fue el día en que el Parlament recibió la notificación del auto del Supremo en que se comunicaba oficialmente la suspensión de cargo público.

La portavoz ha explicado que aceptan la situación, pero que no esto no significa que "no se intente revertir legalmente", y ha asegurado que la decisión es de la Mesa del Parlament --el órgano rector de la Cámara-- y no del Govern.