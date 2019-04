El Govern defenderá en los tribunales a votantes del 1-O que Fiscalía quiere investigar

El presidente del Govern, Quim Torra, ha asegurado este lunes que defenderán en los tribunales a la decena de votantes del 1-O que la Fiscalía quiere investigar.

En la presentación del libro '1 judici (polític) i 100 preguntes', ha atribuido esta investigación a una campaña del miedo: "Esto no lo podemos tolerar de ninguna de las maneras".

"Con estos ciudadanos, la Generalitat estará siempre a su lado", ha añadido el presidente.

Fuentes del Govern han informado a Europa Press que la Generalitat ya está personada en el procedimiento contra la actuación de la Guardia Civil en el 1-O y que ahora se opondrán a la investigación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a votantes del referéndum.

Torra ha criticado a la Fiscalía y la Abogacía del Estado por pedir esta investigación, y considera que buscan introducir "cápsulas de miedo para tener una sociedad que no se atreva a reclamar sus derechos, que no proteste y no se manifieste".

Sobre el juicio del proceso soberanista en el Tribunal Supremo, Torra ha recordado que él fue presidente de Òmnium y ha insistido en que hubiera hecho lo mismo que Jordi Cuixart: "Yo estaría en la cárcel porque hubiera hecho exactamente lo mismo que Jordi Cuixart".

Asimismo, ha reiterado que, si los presos soberanistas son condenados, propondrá al Parlament una "respuesta democrática y basada en el derecho a la autodeterminación".

CRÍTICA AL PSOE

También se ha referido a los intentos de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha criticado que "no ha habido manera de saber nunca qué quería el PSOE" y qué propuestas tenía para solucionar la situación en Cataluña.

Por eso, ha avisado de que "entre el tripartito de derecha española y un PSOE con Cs, la mejor manera de defender los intereses de Cataluña es votar independencia".

En este sentido, el presidente ha sostenido que, según él, la propuesta que tiene Vox de aplicar un 155 indefinido ya la hizo el PSOE con PP y Cs cuando aprobaron la intervención de la autonomía en octubre de 2017: "¿Qué garantía tenemos que el PSOE no lo vuelva a hacer? La mejor solución es hacernos fuertes, tener aún más fuerza política en Cataluña".

Además, ha contestado al presidente, Pedro Sánchez, que dijo que no habría independencia de Cataluña porque la sociedad catalana no la quiere: "A mí que el presidente del Gobierno español diga que los catalanes no queremos la independencia me merece un respeto muy limitado".

POLÉMICA POR LOS LAZOS

Al ser preguntado por la polémica de los lazos amarillos con la Junta Electoral Central (JEC), Torra ha reivindicado que lo "lucharon hasta el final hasta que la policía judicial vino a Palau a retirarlo".

Ha defendido que decidió no ordenar que se retiraran lazos amarillos de los edificios públicos para hacer caso a su conciencia: "Mi conciencia no me lo permite".

Además, ha negado que quiera ser un mártir, sino que quiere hacer lo máximo para implementar la república: "Si no, yo no tengo sentido".

Así, ha ironizado con que cuando llegue a ser expresidente, que ha definido como un "estado magnífico", se dedicará a redactar sus memorias y ha asegurado que serán muy extensas.