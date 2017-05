El Govern buscará el "aval" de la Comisión de Venecia al referéndum

JxSí y SíQueEsPot han aprobado este jueves una moción en el Parlament que insta al Govern a "poner en marcha las iniciativas oportunas para disponer del asesoramiento, reconocimiento y aval" de la Comisión de Venecia para celebrar el referéndum en Cataluña.

La Comisión de Venecia, cuyo nombre formal es Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, es el órgano consultivo del Consejo de Europa en derecho constitucional, está formado por juristas de los Estados y entre sus funciones está pronunciarse sobre la idoneidad de proceso refrendarios.

La CUP se ha desmarcado del bloque parlamentario proconsulta por considerar que "no hay que pedir permiso ni al Estado ni a la Comisión de Venecia" para celebrar el referéndum, ha explicado el diputado 'cupaire' Benet Salellas.

Según la moción, impulsada por SíQueEsPot y transaccionada con JxSí, el Govern deberá pedir asesoramiento sobre la norma que tiene que dar cobertura legal al referéndum; sobre el plazo entre la aprobación de esta norma y la celebración de la consulta; sobre las características del órgano que lo organizará; sobre cómo será el censo electoral y sobre los criterios que debe tener la campaña electoral.

El Ejecutivo catalán también deberá pedir a la Comisión de Venecia a instancias del Parlament las condiciones que debe tener la pregunta del referéndum, la fecha y los "criterios para dar validez al resultado del referéndum", entre otras cuestiones.

El portavoz de SíQueEsPot en la Cámara, Joan Coscubiela, ha explicado que esta moción busca "el reconocimiento internacional previo al referéndum para vencer el bloqueo permanente" del Gobierno central contra esta votación.

La portavoz de JxSí, Marta Rovira, ha explicado que su partido acepta esta iniciativa por considerar que busca superar "el inmovilismo" en el que está instalado el Gobierno central, y ha asegurado que el referéndum catalán seguirá el código de buenas prácticas de la Comisión de Venencia.

NEGOCIACIÓN PREVIA

La moción ha prosperado tras una negociación previa entre SíQueEsPot y JxSí: los segundos no veían claro pedir la opinión a la Comisión de Venecia, ya que alegaban que esto solo lo pueden pedir los Estados, y el Gobierno central nunca lo hará.

SíQueEsPot negaba esta tesis y, para llegar un acuerdo, se han introducido algunas modificaciones en la propuesta inicial: por ejemplo, se ha retirado del texto que el Govern se tenga que dirigir a la Comisión de Venecia con "carácter urgente".

Rovira ha insistido en que corresponde al Estado dirigirse a la Comisión de Venecia, y ha recordado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, irá el lunes que vienen a Madrid para realizar una última oferta al Gobierno central para pactar un referéndum.

CRÍTICAS

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha advertido a estos dos partidos de que el referéndum catalán incumple la primera condición de fija la Comisión de Venecia que es que las consultas no se pueden celebrar si no se ajustan a la constitución: "Ya sabemos que Venecia se está hundiendo --la ciudad--, no la hundamos más desde Catalunya", ha ironizado.

La líder de C's en Cataluña, Inés Arrimadas, ha pedido que se pongan urnas en Cataluña pero para unas elecciones autonómicas y no un referéndum: "Unas urnas para cambiar de Govern y no para cambiar de pasaporte".

El diputado Alejandro Fernández (PP) ha defendido que los referéndum "no sirven para resolver problemas trascendentes", y ha citado algunos ejemplos, como el último que se hizo en Italia y que derivó en la dimisión el exprimer ministro Mateo Renzi.