El Govern balear espera recuperar cerca de 700.000 euros malversados en Nóos

En declaraciones a los medios, Costa ha explicado que con la condena se ha confirmado que los máximos responsables políticos de la comunidad autónoma "urdieron una trama de corrupción a cuenta de los ciudadanos de las Islas".

En este sentido, ha asegurado que fraude a la administración, malversación del dinero público y prevaricación "son los delitos más graves que se pueden producir contra las arcas públicas".

Por ello, Costa ha manifestado que "no debe volver a pasar más por el bien de los ciudadanos y de las arcas de la comunidad" y ha lamentado que suponga "un nuevo golpe a su confianza".

"CORTAR DE RAÍZ"

La portavoz del Govern ha precisado que cuando se dan indicios de delitos como malversación "se tiene que cortar de raíz" y ha insistido en la necesidad de que haya "tolerancia cero" contra la corrupción. "Si no cortas de raíz acaba mal", ha añadido.

Sobre ello, ha comentado que la justicia aunque es "lenta" acaba con sentencias "firmes y contundentes" y ha afirmado que el siguiente paso es "pedir la restitución del dinero malversado".

Asimismo, con la condena al ex presidente balear y ex ministro Jaume Matas por un delito continuado de prevaricación, Costa ha señalado que "demuestra que no han sido casos aislados sino algo generalizado e institucionalizado".