El Govern afirma que el "juicio de la vergüenza" busca silenciar al independentismo

En declaraciones a los periodistas antes de comenzar la concentración contra el juicio en la plaza Cataluña de Barcelona, ha criticado al Gobierno central por llamarles "chantajistas por querer dialogar, negociar y buscar una solución política a lo que es un conflicto político".

"Lo que es un chantaje de verdad es que hoy se juzgue a 12 personas por hacer un referéndum, por defender los derechos de la ciudadanía. Se les juzga, no porque sean culpables de nada, sino para intentar silenciarlos, para intentar que cambien sus ideas políticas, no solo a los 12 que están en el Supremo sino a todo el pueblo de Cataluña", ha afirmado la consellera.

"THE REAL SPAIN"

Ha argumentado que el Estado está buscando imponer "una condena ejemplar para que nadie nunca más vuelva a tener aspiraciones" y asegura que detrás del proceso judicial está la voluntad de que los independentistas renuncien a sus ideales políticos, según sus palabras.

"This is the real Spain (Esta es la España real). This real Spain es no tener observadores internacionales, ir contra la democracia, contra los derechos, contra la gente pacífica y contra los que realmente queremos hacer política", ha dicho y ha advertido de que la comunidad internacional esta pendiente de lo que sucede en el Supremo.