El Govern no aclara si ya tiene las urnas e insiste en que las tendrá para el 1-O

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, después de que el diario 'Ara' haya publicado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cenó este lunes con analistas y políticos y les aseguró que ya disponía de estas urnas.

"No nos pasaremos el día desmintiendo o no cosas. El presidente dice lo mismo de siempre. El 1 de octubre tendremos urnas. Se trata de trabajar al máximo para llenar esta urnas y no por otras cuestiones", ha zanjado el también conseller de Presidencia.

La compra de urnas recae de forma directa sobre el propio presidente y también sobre el vicepresidente, Oriol Junqueras, que ha comparecido junto a Turull y ha respondido en la misma línea: "Habrá urnas y haremos todo lo posible para que estén llenas de votos. La democracia es el único camino posible".

Según la información del diario 'Ara', al encuentro del presidente del lunes asistieron el delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell; el catedrático en Derecho Constitucional Javier Pérez Royo; el secretario general del Diplocat, Albert Royo; el escritor Suso de Toro y el politólogo Ramon Cotarelo.