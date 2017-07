El Govern denunciará al juez y a la Guardia Civil por la investigación contra el secretario de la Presidencia-.

El conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, ha ordenado este miércoles a los servicios jurídicos de la Generalitat la presentación de una denuncia ante un juzgado de guardia contra el juez y los agentes de la Guardia Civil responsables de la investigación al secretario de la Presidencia, Joaquim Nin, por "una clarísima vulneración de derechos fundamentales".

Lo ha explicado en rueda de prensa, después de que la Guardia Civil haya comunicado este miércoles al secretario de Presidencia su condición de investigado por los preparativos del referéndum del 1 de octubre, algo que Turull ha censurado: "Es una causa general contra la voluntad de votar del pueblo de Cataluña".

Turull ha asegurado que a Nin se le investiga por haber autorizado la contratación de los dominios en Internet para la web del 'Pacte Nacional pel Referéndum', un pacto que emana de una resolución del Parlament que pide un referéndum pactado entre Generalitat y Estado y que en ningún caso fue impugnada en los tribunales, ha recordado.

La Generalitat muestra su perplejidad por que se investigue a Nin por impulsar una web que no apela a la ruptura unilateral, sino a un instrumento como el Pacte Nacional pel Referéndum cuya demanda siempre fue que el gobierno catalán y el central pactaran una votación de estas características.

El portavoz ha recordado que el Pacte Nacional recibió el apoyo del Govern, varios grupos parlamentarios y más de 4.000 entidades catalanes que querían un referéndum pactado, y ha concluido: "Se está criminalizando trabajar a favor del pacto, del diálogo y del acuerdo".

Turull ha dicho que cuando tengan la denuncia hecha explicarán con detalle los derechos que consideran vulnerados, pero ha avanzado que como mínimo consideran que es un "ataque" al derecho de reunión, al derecho de ideología, al derecho de legítima defensa y a la libertad de expresión.

El Govern ha asegurado que su denuncia no pretende crear una escalada judicial contra los estamentos policiales y judiciales, pero ha defendido que no le queda otra opción: "Lo hacemos por dignidad. Que no piensen que pueden hacer lo que quieran y como quieran".

ORIGEN DEL CONFLICTO

La Generalitat afirma que se ha citado a declarar a Nin por parte de la Guardia Civil en el marco de la investigación que lleva el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona por una denuncia que presentó Vox contra el juez y exsenador de ERC Santi Vidal, el secretario de Hacienda de la Generalitat Lluís Salvadó y el presidente del Institut d'Estudis de l'Autogovern Carles Viver Pi-Sunyer.

La denuncia se presentó tras la polémica que se generó cuando el diario 'El País' publicó charlas de Vidal en las que aseguraba que la Generalitat, entre otras cuestiones, tenía los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal, algo de lo que después se retractó y le llevó a dimitir de su acta de diputado.

En virtud de esta querella, Turull ha recordado que a Vidal, Salvadó y Viver Pi-Sunyer se les investiga por varios delitos: malversación; desobediencia; revelación de secretos; infidelidad en la custodia de documentos; prevaricación; provocación; conspiración y proposición para la sedición o rebelión y contra la paz y la independencia del Estado.

Turull ha explicado que el caso se encuentro bajo secreto de sumario y que esto les genera una sensación de "indefensión" porque se cita a los altos cargos de la Generalitat, como a Joaquim Nin, sin conocer de que se les acusa y ha lamentado también que no haya podido ir a la cita con la Guardia Civil con su abogado.

"No sabemos más. Está bajo secreto de sumario. Tienen mucha más información algunos diarios y algunas televisiones. Es otro derecho que se nos está alterando", ha zanjado, recalcando que él como conseller es el último responsable de que Nin autorizara los dominios de la web del Pacte Nacional pel Referèndum.

El portavoz del gobierno catalán ha concluido que tanto el juez como los agentes están "actuando de forma perversa contra un pueblo que quiere votar", y ha expresado el apoyo de todo al Govern a todos los altos cargos investigados en esta causa.