El Govern y plataformas de Baleares y Valencia "suman esfuerzos" para reivindicar más financiación autonómica

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, se ha reunido este viernes con los representantes de las plataformas 'Per la reforma del sistema de finançament' de Baleares y 'Per un finançament just' de la Comunidad Valenciana para "sumar esfuerzos" y, así, reivindicar más financiación autonómica.