González Pons insiste en que si el Reino Unido sale de la UE, Gibraltar será "una colonia de un país tercero"

"Si el Reino Unido se marcha, se marchan todos con Reino Unido. No pueden irse a medias o quedarse con un pie dentro y un pie fuera", ha afirmado en una entrevista concedida a Antena 3, recogida por Europa Press. "No se puede ser miembro de la Unión por la mañana y no por la tarde, miembro de la unión un trocito y otro trocito no. Igual que no se puede estar un poco embarazada. Se es o no se es miembro de la UE", ha señalado.

De hecho, ha insistido en que para que Gibraltar pudiera seguir disfrutando de las libertades de circulación europeas tendría que ser "a través de España", es decir, con un acuerdo de cosoberanía entre Reino Unido y España, porque si no, en cuanto el Reino Unido deje el club europeo, el Peñón pasará a ser una "colonia administrada por un país tercero".

Ha insistido así en las tesis que defendió este lunes ante el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, que pidió en la Eurocámara que se garantice la libre circulación de trabajadores entre España y el Peñón y mantener su acceso al mercado interior pese al 'brexit'. Eso sí, Picardo dejó claro su rechazo a la fórmula de cosoberanía.

González Pons ha asegurado que jurídicamente "no puede actuarse de otra manera" y, además, ha remarcado que desde el punto de vista político "sería muy malo" si se empieza a buscar "soluciones a la carta" para poder ser miembro de la UE.

"Si a Gran Bretaña le consentimos lo que ellos quieren, que es que un trozo de Gran Bretaña esté en el mercado interior y otro no, que un trozo de Reino Unido participe en la libre circulación de personas y otro no; si le permitimos a Reino Unido que haga exactamente lo que quiera, el resto de países de la UE también podemos empezar a pedir una condición especial para ser miembro de la UE y la UE, en realidad, entonces pierde toda su significación", ha dicho.

Preguntado sobre cómo podría afectar a España, el dirigente 'popular' ha recordado que la colonia británica "es un paraíso fiscal", pero que también tiene negocio legal. En ese sentido, ha dicho que "lo más sensato" que se debería hacer es "reproducir lo que sea legal de la economía de Gibraltar en el campo de Gibraltar", para que cuando la colonia británica esté fuera de la UE, esos negocios legales se queden en el Campo de Gibraltar.