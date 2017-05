González Pons cree que la moción de censura es "bolivariana" y es "lo que haría Maduro si fuera diputado en España"

El eurodiputado del PP Esteban González Pons considera que la moción de censura al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, planteada por Podemos es "bolivariana, para la galería, propagandística" y no tiene "ningún efecto político", y ha criticado que el líder de la formación Morada, Pablo Iglesias, "está utilizando hoy el Parlamento como si (Nicolás) Maduro fuera el líder de Podemos" porque esa moción es "exactamente lo que haría Maduro si fuera diputado en España".

Así se ha pronunciado González Pons en un desayuno organizado por la Cadena Ser, en el que ha recordado a Podemos que en España la moción de censura no tiene como planteamiento "derrotar al presidente", sino la presentación de un candidato alternativo, por lo que "no se examina al presidente en curso, sino al que se presenta".

No obstante, cree que "lo que Pablo Iglesias persigue no es presentarse como presidente", sino "utilizar los instrumentos parlamentarios para conseguir un efecto de propagandismo bolivariano".

González Pons, que es portavoz de la delegación española en el Parlamento Europeo y vicepresidente del grupo popular europeo, ha disertado sobre el futuro de la Unión Europea en una intervención en la que ha advertido de la emergencia de fenómenos populistas entre los que ha incluido a Podemos. Los populismos, junto a los nacionalismos, representan una amenaza "radical y peligrosa para la democracia y libertad".

Ha instado a los "moderados" a "dejar de copiar al populismo" y no tratar de ganarle la batalla "utilizando técnicas populistas" porque los ciudadanos "esperan evolución y no revolución" pero si no se les da la primera, "querrán la segunda". Además, también ha reclamado "desmontar el relato de quienes critican la globalización desde un iPhone" con componentes fabricados en varios países.

"El populismo no puede ser la alternativa para quienes creemos que la democracia es el menos malo de los sistemas", ha incidido el 'popular', que ha señalado que faltan consensos entre PP y PSOE para responder a ese populismo, lamentando que la campaña de primarias socialistas "sea contra el PP" cuando ambos partidos "comparten el mismo modelo".

ESPAÑA "NECESITA AL PSOE"

Precisamente al ser preguntado por esas primarias, no ha querido pronunciarse sobre quién quiere que sea el ganador, y se ha limitado a contestar: "Espero que las gane el PSOE".

Según ha dicho, España "necesita al PSOE" y ha indicado que no se es lo suficientemente consciente de "hasta qué punto" llega esa necesidad, como tampoco en el PP se es consciente de cuánto necesita al Partido Socialista. "Sin un PSOE nuestro país está democráticamente desestabilizado", ha advertido, para recordar que en Grecia los socialistas han sido "sustituidos por Podemos" cuando "la socialdemocracia no pasa por su mejor momento".