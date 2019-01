Política

González Pons pide la dimisión de Timmermans como vicepresidente de la CE tras sus críticas por los pactos en Andalucía

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha pedido este viernes la renuncia "inmediata" de Frans Timmermans como vicepresidente primero de la Comisión Europea tras haber censurado los acuerdos entre PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía y le ha reclamado que muestre "un poco más de respeto" por su cargo y no lo use de manera electoral "Si va a estar en modo de campaña de ahora en adelante, atacando a los gobiernos regionales sólo con fines políticos, no puede quedarse un día más como vicepresidente", ha advertido González Pons, quien ha considerado que Timmermans "debe renunciar inmediatamente" a su cargo.